Salma Hayek revela que su casa está embrujada Un relato espeluznante es lo que dio conocer Salma Hayek, quien ha sido testigo de eventos paranormales ¡en su hogar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una curiosa revelación de Salma Hayek ha dejado helado a quien la escucha. Resulta que su mansión ubicada en Londres, Inglaterra, ¡está embrujada! Exactamente, eso fue lo que explicó públicamente la protagonista de la película Eternals. "No quiero que la gente que trabaja [en la casa conmigo] me deje. Pero definitivamente no es como antes definitivamente", aclaró Hayek a la emisión estadounidense The Ellen DeGeneres Show. "No vi [fantasmas], pero el guardaespaldas ya no quería trabajar más ahí porque el piano tocaba solo". De acuerdo con la actriz mexicana solo ha sido testigo de algunos eventos paranormales. "Las luces se encienden y apagan o las puertas y las ventanas se abren y cierran. Solo he visto algo de eso", mencionó. Sin embargo, su hija Valentina Paloma, quien estaba presente entre el público, dio a conocer "me ha tocado peor" la experiencia paranormal con respecto a su famosa madre. "He visto cosas reales. Lo peor que me ha tocado es que vi a los fantasmas dos veces", confesó. Ante está situación Salma Hayek contrató a un especialista en asuntos paranormales que la ayudó para que en la casa pudiera librarse de tantos espíritus. Le comentó que había muchos espíritus e incluso, una monja que reza. "Comienza a recorrer las habitaciones y dice 'hay una anciana aquí y un niño'", relató. mejores looks lacma Credit: Steve Granitz/ FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Luego fue peor porque encontró como 20, diez", agregó. "Entonces '¿ella se fue?'[preguntó]. 'No ella no' [respondió el especialista]. '¿Qué significa?' [volvió a preguntar Hayek]. 'Es una monja' [dijo el hombre]. 'No me importa' [mencionó la actriz]. '¿Sabes qué la encontré haciendo? Estaba rezando [mencionó]'". La productora le pidió que la alejara, pero el hombre se negó porque él solo estaba dispuesto a alejar las malas vibras y la monja era buena; "ella se queda". Ahora, Salma Hayek asegura que solo quedan dos fantasmas en su hogar, pero su hija Valentina asegura que hay muchos más.

