Salma Hayek revela qué dijo su esposo del traje transparente que usó en premier de una película El vestido transparente que Salma Hayek portó en una alfombra roja ha causado una gran polémica ¿eso incluye a si esposo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Salma Hayek causó revuelo tras asistir con un vestido transparente decorado con flores, a la alfombra roja de la película Magic Mike's Last Dance; la cual, protagoniza junto a Channing Tatum. Así, la actriz de origen mexicano, tras portar un atuendo de Óscar de la Renta que era muy adecuado para la temática de dicho filme, reveló que opina su esposo François-Henri Pinault de el uso del ropa tan atrevida ¿acaso se pone celoso? "Mi esposo está en París ahorita", mencionó Hayek al programa estadounidense de televisión Despierta América. "A él le encanta, le encanta que me vista bien, él todo me lo celebra". De hecho, este atuendo causó revuelo entre los cibernautas que llenaron de halagos a la protagonista de la película Beatriz at dinner. "Porque eres una estrella puedes usar cualquier cosa. Te ves hermosa. La gente necesita entender la diferencia. Ella es una estrella y nosotros no. Yo digo wow requete wow", dijo una usuario. Salma Hayek y François-Henri Pinault Salma Hayek y François-Henri Pinault | Credit: Steve Granitz/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡¿Cómo es que ella es tan hermosa?! ¡¿Cómo?! ¡Estoy aquí como una patata y ella se ve así"; "Reina de estrellas"; "Preciosa. Irradias seguridad, plenitud y que perfil. Bendiciones hermosa. ¡Así quisiéramos muchas vernos a los 50 y tantos!"; "Cuerpazo y belleza"; "Eres una diosa Salma Hayek"; "Hermosa, adorable, reina, de hecho, sin duda, cien por ciento, punto"; "Chicas jóvenes miren y apréndanle a esta mujer, envejeciendo como un buen vino caro", y Te ves súper guapísima", fueron algunos comentarios. Salma Hayek, desde su juventud, ha sido señalada como una mujer con un buen gusto para vestir que actualmente es apoyado por la firmas de lujo que son, justamente, propiedad de su esposo François-Henri Pinault.

