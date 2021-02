Close

Salma Hayek revela el secreto detrás de sus reveladoras fotos en bikini La actriz mexicana sorprendió con una serie de posados que generaron preguntas y comentarios entre sus seguidores. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Salma Hayek no tiene reparo en presumir sus delineadas curvas a sus 54 años . Pero confiesa que mantenerlas no es nada fácil, por lo que no hay que esperar que modele diminutos bikinis en sus redes sociales todos los días. Al contrario, la actriz mexicana confesó el secreto sobre la serie de fotografías usando esas pequeñas prendas que tanto han deleitado y sorprendido a sus seguidores en fechas recientes: ¡todas son de la misma semana de vacaciones! "Me alegra haberme tomado muchas fotos, no me da vergüenza, porque fueron [tomadas] durante la primera semana de vacaciones", expresó la estrella de la pantalla grande al programa Entertainment Tonight. "Pero después de la primera semana, y tras enterarme de que todos nos pondríamos en cuarentena, empecé a comer de nuevo". Hayek reveló que guardó las fotografías tras su estancia en las Islas Maldivas y que desde entonces ha ido compartiéndolas cada dos semanas. "La gente ya está cansada de ellas, pero los dejaré descansar", bromeó la mexicana. "Pensarán que uso bikini todos los días. No, todas [las fotos] son del mismo lugar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desafortunadamente, la actriz comentó que ya le faltan muy pocas por publicar, ya que se le están "acabando" y aceptó que compartirlas ha sido una experiencia liberadora. Image zoom Credit: Instagram/@SalmaHayek Además, confesó que se sometió a una dura rutina de ejercicios y dieta, para poder lucir los reveladores bikinis sin pudor. "Tuve que perder mucho peso y ejercitarme para poder entrar en un bikini, a finales del año pasado", reveló. Aún así, admitió ante sus seguidores, que ¡no puede dejar de pensar en comer!

