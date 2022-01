Salma Hayek recibe el 2022 con un escote de infarto. ¡Mira sus fotos más sensuales en Instagram! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Salma Hayek Credit: (James Devaney/GC Images) Salma Hayek compartió con People en Español uno de sus mejores secretos de belleza. La actriz, productora y filántropa mexicana, protagonista de la película Eternals de Marvel Studios, reveló lo que la mantiene eternamente joven. "La meditación, para mí, es la fuente de la juventud, la mejor medicina, el mejor ejercicio", admite Hayek. "Para mí es superimportante, soy fanática". Empezar galería ¡Hola 2022! "Primer café del primer lunes del primer mes del año nuevo", escribió junto a esta impactante foto en traje de baño, con la que dio la bienvenida al 2022. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sirena a la vista "Que este año nuevo te haga consciente de tu propia fortaleza. Felicidad y salud para el 2022", deseó a sus seguidores en Instagram. 2 de 10 Ver Todo Bella durmiente "Nada como una siesta de hamaca después de promover 2 películas seguidas", escribió junto a esta foto, tomándose un merecido descanso. 3 de 10 Ver Todo Anuncio En el paraíso "Feliz cumpleaños 55 para mí, lista para nuevas aventuras", escribió junto a esta imagen, en una playa paradisíaca. 4 de 10 Ver Todo Curvas poderosas Hayek —quien actúa junto a Lady Gaga y Al Pacino en House of Gucci— confesó a People en Español: "No puedo vivir sin el agua. Me apasiona, yo sin agua casi me muero. Tengo que ir al mar. Soy de Coatzacoalcos; nací en la playa. Yo la necesito". 5 de 10 Ver Todo #SundayVibes La estrella mexicana sabe recargar energía y tiene a sus seguidores encantados con sus fotos de domingo como esta. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En control "La meditación también me da superpoderes de dormir muy poco y también de encontrar la paz en medio de las tormentas; gran poder", confesó Salma Hayek a People en Español. 7 de 10 Ver Todo Diosa "Hay que mantener la calma", reflexionó la actriz junto a esta foto, meditando en el mar. 8 de 10 Ver Todo Bikinazo La protagonista de películas como Frida, Like a Boss y Desperado deja claro que la belleza no tiene edad. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bendecida "Nunca he estado más agradecida de tener salud y estar en contacto con la naturaleza", escribió la actriz junto a esta foto, en tiempos de pandemia. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Salma Hayek recibe el 2022 con un escote de infarto. ¡Mira sus fotos más sensuales en Instagram!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.