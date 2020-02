Salma Hayek le responde a un hater que la critica por usar mucho Botox La actriz mexicana Salma Hayek no se quedó callada cuando un hater la acusó de usar mucho Botox. ¡Así le respondió! By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Salma Hayek no se quedó callada cuando uno de sus seguidores en Instagram la criticó por supuestamente usar demasiado Botox. La actriz aseguró que no se ha sometido a ningún tratamiento anti-envejecimiento en el rostro. La protagonista de películas como Like A Boss, Frida y Desperado compartió un selfie en Instagram el martes desde la playa, donde se ve sin maquillaje y con el cabello despeinado por la brisa del mar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom El hater comentó en la foto: “Demasiado Botox. ¡No hace falta Salma!” La estrella mexicana de 53 años le respondió: “Yo no tengo Botox, pero gracias por el consejo porque estaba pensando que tal vez ya es hora”. Varios seguidores de Hayek la aplaudieron por su respuesta y le aseguraron a la bella actriz que no necesitaba hacerse ningún procedimiento cosmético. “No es el momento todavía. Tú te ves mejor que la mayoría de las de 20”, opinó un admirador. “La mejor respuesta de la historia. Luces deslumbrante. No envejeces”, comentó otra. “¡Ni se te ocurra hacerte nada, eres una obra de arte!”, la piropeó otro seguidor. Image zoom La esposa del empresario francés Francois Henri Pinault también compartió el año pasado una foto en bikini para celebrar su cumpleaños, dejando a muchos boquiabiertos con su cuerpazo. “Sí, mañana cumplo 53”, escribió en Instagram. Sus seguidores la llenaron de comentarios positivos en esa ocasión, asegurando que se veía de 30. Sin duda Hayek sigue dando cátedra sobre la belleza y el autoestima. Advertisement

Close Share options

Close View image Salma Hayek le responde a un hater que la critica por usar mucho Botox

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.