Mira el fabuloso rancho donde está pasando Salma Hayek la cuarentena La actriz mexicana Salma Hayek ha compartido fotos y videos del hermoso rancho donde ha pasado la cuarentena. ¡Mira este paraíso! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Salma Hayek ha pasado la cuarentena en un maravilloso rancho. La estrella de películas como Frida, Desperado, Like a Boss y Bandidas ha compartido imágenes en Instagram del paradisíaco lugar. "La naturaleza y los animales siempre me hacen feliz", expresó junto a una foto que publicó de ella en el campo, con un perro pastor alemán y alpacas. También compartió un video del vasto terreno, adornado con flores, donde se ven alpacas y patos caminando a lo lejos, y se escuchan cantar pajaritos. Image zoom (David M. Benett/Dave Benett/Getty Images) "Les presento a Lullaby," escribió junto a una foto con un adorable conejito. Relajada, sin maquillaje y con su cabello al natural, la esposa del empresario multimillonario francés François-Henri Pinault lucía radiante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el rancho —donde puede disfrutar tiempo de calidad con su pareja y su hija Valentina Paloma— también tiene caballos. "Para empezar el fin de semana con buenas noticias, les comparto que está yegua a quien rescate del rastro acaba de tener este bellísimo potrillo que me a llenado el corazón de alegría. ¡Una vez más soy abuela!", bromeó, junto a una foto de sus caballos. La actriz ha compartido en sus redes sociales no solo imágenes hermosas de su residencia en el campo, también ha alzado su voz sobre los asesinatos de George Floyd y la soldado Vanessa Guillén, entre otras noticias que han impactado al mundo. Además ha generado conciencia sobre la importancia de mantener las normas de seguridad durante la pandemia. "Aunque este fin de semana haga bien tiempo, y tengan la tentación de salir de la casa, no se olviden de ser responsables con su salud y con la de los demás", compartió en abril, junto a una ilustración de la pintora mexicana Frida Kahlo con una máscara puesta. Además recién compartió un video donde se ve cortándole el cabello a una alpaca. ¡Sin duda esta cuarentena ha hecho a muchos encontrar talentos escondidos!

