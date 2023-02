Salma Hayek comparte fotos únicas de la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira: "Hermosas memorias" La actriz Salma Hayek compartió fotos únicas de la unión de Marc Anthony y Nadia Ferreira que se llevó a cabo hace una semana en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salma Hayek en la Boda Marc Anthony y Nadia Ferreira Salma Hayek junto a Nadia Ferreira | Credit: Instagram Salma Hayek La actriz mexicana Salma Hayek fue una de las invitadas a la boda del cantante Marc Anthony y la ex miss Paraguay Nadia Ferreira. La ceremonia, que fue catalogada por muchos como la boda del año, se llevó a cabo en en el Museo de Arte Pérez de Miami. Además de Hayek, estrellas como Marco Antonio Solís, Maluma y David Beckham fueron testigos de la unión. Marc y Nadia fueron los primeros en compartir en sus redes sociales un hermoso video con diversas postales de lo que fue su unión. Una semana después la actriz mexicana nominada al premio Oscar compartió imágenes únicas de la fiesta. Salma Hayek en la Boda Marc Anthony y Nadia Ferreira Salma Hayek en la Boda Marc Anthony y Nadia Ferreira junto a Daddy Yankee | Credit: Instagram Salma Hayek "Hermosas memorias del fin de semana pasado en Miami", escribió Hayek junto a diversas fotos en donde se le puede ver junto a los novios. "En la boda de mis amigos Marc Anthony y Nadia". De hecho, la esposa del empresario francés Francois- Henri Pinault, también compartió lo contenta que se la pasó junto a Daddy Yankee y el hijo de Victoria y David Beckham, Cruz, con quien compartió la pista de baile, al igual que con el cantante colombiano, Maluma. Salma Hayek Boda Marc Anthony y Nadia Ferreira Salma Hayek en la Boda Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: Salma Hayek Instagram El intérprete de 54 años y la modelo de 23, contrajeron nupcias frente al alcalde de Miami, Francis X. Suárez, quien ofició la ceremonia a la que también asistieron los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de República Dominicana, Luis Abinader, así como el Consul de Paraguay Justo Apodaca. Ferreira, que lució un traje diseñado por Galia Lahav, fue entregada por su padre. La dama de honor de la modelo fue María Elena Torruco, esposa de Carlos Slim Domit, el hijo mayor de Slim.

