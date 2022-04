Salma Hayek se une al elenco de la película Magic Mike's Last Dance ¡Los detalles! Salma Hayek será parte del elenco de Magic Mike's Last Dance, protagonizada por Channing Tatum, quien hace el rol de un irresistible stripper. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salma Hayek se une al elenco de la película Magic Mike's Last Dance. Esta es la tercera y última parte de la exitosa trilogía de Magic Mike, protagonizada por Channing Tatum, quien interpreta a un irresistible stripper en la historia. Un representante de Warner Bros. Pictures reveló a Variety que la actriz mexicana reemplazará en este rol a Thandiwe Newton, quien no actuará en esta película porque tiene que "lidiar con asuntos familiares". Hayek, de 55 años, se suma a este elenco estelar reporta PEOPLE. La película será dirigida por Steven Soderbergh. La producción ya comenzó a grabar escenas en el Reino Unido. Tatum, de 41 años, volverá a acaparar miradas y robar suspiros con su personaje del bailarín exótico Mike Lane. La película estrenará en HBO Max aunque aún no han anunciado la fecha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salma Hayek Credit: (Dimitrios Kambouris/Getty Images for WarnerMedia) La estrella de Frida, Like a Boss y Eternals aún no ha revelado cuál será su personaje en Magic Mike's Last Dance. Channing Tatum Credit: (Naomi Rahim/WireImage) Otras estrellas femeninas que han actuado en la franquicia de Magic Mike son Andie MacDowell, Jada Pinkett Smith y Amber Heard. Tatum reveló a Variety que esta nueva película tendrá una protagonista femenina "muy fuerte", que tendrá un gran impacto. Eso sí, asegura que "esta no es una historia de amor tradicional". Salma Hayek Credit: (Tristan Fewings/Getty Images) Sin duda la presencia de Salma Hayek en la última entrega de esta popular trilogía añade aún más intriga y seducción a la historia. ¿Tendrá escenas de amor con Channing Tatum? ¡Esta película está imperdible!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Salma Hayek se une al elenco de la película Magic Mike's Last Dance ¡Los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.