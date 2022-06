Salma Hayek y Nadia Ferreira se desmelenan bailando en el concierto de Marc Anthony Nadia Ferreira y Salma Hayek bailaron como nunca en el concierto que Marc Anthony ofreció en Londres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony, Nadia Ferreira y Salma Hayek Marc Anthony, Nadia Ferreira y Salma Hayek | Credit: Marc Anthony/IG ¡El ritmo les corre por las venas a Nadia Ferreira y Salma Hayek! La paraguaya y la mexicana bailaron como nunca en el concierto que Marc Anthony ofreció en Londres y los seguidores se han quedado boquiabiertos con las imágenes. El concierto del salsero, que forma parte de su gira Pa' lla voy Tour, tuvo lugar este fin de semana, y la actriz de Hollywood no podía perdérselo. Desde primera fila, demostró sus dotes para el baile y cuán fan es del intérprete de "Vivir i vida", quien cantó muchos de sus éxitos durante el show. Al lado de Hayek estaba Ferreira, quien no paró de bailar toda la noche, y quien está acompañando a su prometido a cada uno de los conciertos de esta gira mundial. "Sábado por la noche disfrutando del extraordinario concierto del rey de la salsa 💃🏻 @marcanthony con su reina @nadiatferreira en Londres", dijo la actriz al compartir las imágenes donde aparecía bailando como pocas veces la hemos visto. Por su parte, el salsero agradeció la presencia de Hayek y compartió una hermosa foto de ambos junto a su novia. "Anoche rodeado de tanta belleza y mujeres poderosas. Gracias Londres! Gracias Salma por acompañarme", escribió. Los fans de los artistas no pudieron dejar de enviarles comentarios, luego de verlos disfrtando tanto en el concierto. "Latinas 🔥🔥🔥🔥"; "que Dios los bendiga a los 3 👏👏❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍"; "qué bellos"; "fue una supernoche 💃🏻❤️🙌🔥 Latinos en la casa!!"; "qué bellezas de mujeres talentosas", les dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: Nadia Ferreira/Instagram Marc Anthony aprovechó su paso por Londres para encontrarse con su amigo David Beckham. "Cuando los COMPADRES se juntan. NO SE REQUIEREN ZAPATOS", escribió al postear una foto de ambos descalzos. Al parecer Marc Anthony y Ferreira se están disfrutado esta gira al máximo, tanto así que la próxima parada ha sido Paris, donde los tortolitos seguramente la pasarán de maravilla en la llamada ciudad del amor.

