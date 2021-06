Salma Hayek medita con su búho mascota "muy, muy a menudo" A la actriz mexicana le gusta relajarse meditando con su búho mascota rescatada a la que ha llamado Kering. Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tal parece que la compañera inseparable de Salma Hayek -el búho Kering- tiene la habilidad de ayudar a la actriz a encontrar su centro. "En el momento en que me sumerjo en la meditación, se queda superquieta", dijo sobre Kering. "No te lo vas a creer. Medito con la lechuza muy, muy a menudo ", dijo hace poco la actriz a la revista People. La meditación no es la única actividad que hacen juntas la estrella de Desperado y su mejor amiguita búho. En la revista aseguró que también les gusta ver televisión en su iPad y comer juntos. Y es que como dice Hayek, de 54 años, tener a Kering cerca la mantiene paz. "Al estar en la misma habitación [con ella], hay energía y es fascinante", dijo en la misma entrevista quien es muy conocida por su amor a los animales. Salma Hayek y su búho Kering Salma Hayek y su búho Kering Los cumplidos no se detuvieron ahí. La coestrella de Bandidas (la película en la que compartió créditos con su mejor amiga, Penélope Cruz) también reveló que el animal nocturno tiene un paladar maduro, especialmente cuando se trata de bebidas. "Aunque los búhos no beben líquidos, a ella le gusta el buen vino", dijo a People. Según la esposa del magnate de la moda, François Pinault, Kering normalmente pasa ratos en su cabeza o en su hombro y brazos. "A veces, cuando está muy cerca de mí, puedo sentirla frotarse contra mí, lo cual es muy agradable. Y me siento tan bendecida ", agregó. Kering, el búho de Salma Hayek Kering, el búho de Salma Hayek Hasta los fanáticos de Hayek han llegado a amar a Kering en los últimos meses, ya que el búho se ha convertido en un elemento habitual en las páginas de redes sociales de su dueña. "Esta es una publicación de apreciación del búho mascota de Salma Hayek, que puede ser la única criatura en el mundo más hermosa que Salma Hayek", una popular cuenta de memes publicada en junio de 2020. "¿Es legal o incluso ético tener un búho mascota? Ni idea. Pero eso no me impedirá amar a la asombrosa lechuza bebé de Salma Hayek ". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

