Más seria que nunca, esto es lo que Salma Hayek pidió a sus fans La intérprete de Desperado lanzó hoy un mensaje contundente frente a la cámara que no puedes dejar de escuchar. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana más internacional se ha visto, al igual que medio mundo, muy afectada por el caso de George Floyd. Con este motivo, la inteligente y multifacética Salma Hayek se decidió a lanzar una campaña bajo el nuevo hashtag #unitedjuntos “para que la comunidad Latina pueda mostrar su apoyo a la comunidad Afro-Americana”, escribió bajo este video que compartió en sus redes. “Este es un llamado a mi comunidad Latina para apoyar a la comunidad afroamericana” dijo hablando con mucha seriedad y mirando fijamente a la cámara. “Por generaciones, agendas secretas ajenas a nuestras comunidades nos han separado. Este es el momento de unirnos. Apoyemos a nuestros hermanos y hermanas afroamericanos en su lucha por la justicia, los derechos humanos y protección contra los crímenes de odio”, dijo en estos días donde el movimiento de Black Lives Matter ha recobrado una fuerza como nunca antes, aunando a todo el país en infinidad de protestas, algunas de las cuáles terminaron de forma violenta. “Si unimos nuestras fuerzas en número” dijo refiriéndose a las dos grandes minorías de Estados Unidos, “juntos podremos detener los efectos de la discriminación. Debemos votar unidos. Este es la ocasión para hacerles sentir que estamos con ellos en su dolor y en su pesar”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes había compartido esta bellísima canción que de puro honesta se convirtió en el himno de BLM y que fue compartida por infinidad de celebridades y líderes alrededor del mundo: “Su voz lo dice todo,” escribió Salma sin olvidar mencionar al autor, el joven cantante de gospel Keedron Bryant concursante de Little Big Shots en NBC. Con tan solo doce años, se hizo viral con este sentido homenaje a George Floyd y su inspirador y espontáneo “Sólo quiero vivir”.

