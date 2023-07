Adiós rivalidad, Salma Hayek tuvo importante gesto con Jennifer López Tras rumores de conflictos entre Salma Hayek y Jennifer López, ahora la actriz mexicana sorprende con importante deferencia hacia la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante mucho tiempo, se ha mencionado que Salma Hayek y Jennifer López mantienen una rivalidad. Las especulaciones han sido por diversos motivos, primero por un supuesto romance de la mexicana con Ben Affleck, ahora esposo de la cantante; después, por que la Diva del Bronx aceptó ser Selena Quintanilla cuando la primera lo rechazó por respeto, según se dice, y finalmente, cuando ambas querían interpretar a Frida Khalo y al final fue la primera quien lo logró; eso sin contar, que las dos luchaban por encontrar un lugar en Hollywood siendo latinas. Pese a ello, las famosas se conocen desde hace tiempo y ahora la protagonista de la película El callejón de los milagros dejó atrás cualquier señalamiento de rivalidad al aprovechar el cumpleaños de la intérprete de "On the floor". "¡Feliz cumpleaños Jennifer López!", escribió Hayek en su cuenta de Instagram. "Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!". Acompañó el mensaje con una fotografía de hace varios años donde se encuentran Ben Affleck, Susan Sarandon, Ed Limato, Gael García Bernal, Jennifer López y Salma Hayek, estas últimas están al centro y abrazadas. Jennifer López y Salma Hayek Credit: Ron Davis/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer López respondió a este gesto de inmediato con emoticones de tres corazones blancos y uno de fiesta. Los comentarios por parte de los cibernautas no se hicieron esperar. "Babies… Feliz Cumpleaños", mencionó Tommy Mottola. "Uy, pareces Penélope Cruz en esta foto"; "Esta foto es increíble"; "Me encanta esto, leyendas y reinas celebrándose la una a la otra. Pensar que la gente las enfrentó y que han sido amigas todo el tiempo", y "Las amo a ambas desde el principio y estoy muy contento de que las dos demostraron que los pesimistas estaban equivocados. ¡Y sigue haciéndolo!", fueron algunos comentarios. Con este mensaje queda claro que Salma Hayek y Jennifer López llevan una buena relación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adiós rivalidad, Salma Hayek tuvo importante gesto con Jennifer López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.