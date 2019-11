Salma Hayek le envía un hechizo a Donald Trump Salma Hayek aprovechó el Halloween para hacer un llamado muy particular a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. La actriz solo busca que en el mundo haya paz. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aprovechando el contexto del Halloween, Salma Hayek quiso enviar un hechizo a Donald Trump; aunque más que ataque, lo quiso invitar a tener una mejor postura como gobernante de Estados Unidos y sus políticas migratorias. "Este Halloween quiero poner un hechizo de empatía en vez de odio", escribió Hayek en su cuenta de Instagram. "Esto incluye cualquier cabeza de calabaza que quiera construir un muro". La actriz acompañó este texto con una imagen donde aparece vestida de negro y montada sobre una calabaza gigante. RELACIONADO: ¡Salma Hayek se muestra públicamente sin ropa! Image zoom PHOTO: (PHOTO BY LARS NIKI/GETTY IMAGES) Este mensaje de inmediato hizo reaccionar a los cibernautas, quienes no dudaron en dar a conocer su postura al respecto. Incluso, hubo quienes felicitaron a la también productora por el mensaje. "Presidente estás escuchando", dijo un seguidor. "No estoy reclamando a ese tipo y soy estadounidense y marine. Espero que pueda encontrar otro trabajo el año que viene", mencionó otra persona. "¿Por qué Trump no construye puertas de amor y no les da a todos una llave? Las paredes dividen a las personas, no las unen. Volvamos a las calabazas", expresó un fanático. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes aprovecharon la ocasión para llenar a la histrión de halagos de diversos tipos. "Así luces más hermosa que siempre paisana. Y muy de acuerdo con tu comentario", comentó un cibernauta "Eternamente bella y juvenil; me encantas. Saludos bonita", agregó alguien más. "Eres una mujer tan adorable y encantadora", dijo un usuario. "Embrujas a cualquiera, feliz día", escribió un seguidor. Mientras la polémica sobre este tema continúa, Salma Hayek sigue adelante con sus proyectos profesionales y disfrutando del Halloween. Advertisement

