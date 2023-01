El curioso guiño de Salma Hayek a México en la alfombra roja de los Golden Globes La actriz deslumbró a su paso por la alfombra roja pero no fue ni su escote de infarto ni su cinturita lo que llamó poderosamente la atención ¡sino el pequeño detalle que llevaba en la mano! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salma Hayek Golden Globes 2023 Credit: Getty images Salma Hayek se robó todas las miradas en la 80 edición de los premios Golden Globes, celebrada la noche de este martes en Los Ángeles, CA. Vistiendo un sensual y lujoso vestido de Gucci con un escote de infarto que además revelaba su cinturita de avispa, la mexicana desfiló ante los reporteros acompañada del actor Harvey Guillén —su colega en la cinta Puss In Boots— para participar en la ceremonia como una de las presentadoras de la noche. Pero ni el escotado vestido ni su figura como de muñequita llamaron tanto la atención como el pequeño detalle que llevaba en la mano: un Pulparindo y un mazapán, dos postres tradicionales de su querido México. El guiño a su tierra natal fue captado en un video que de la noche a la mañana se ha hecho viral y que ha fascinado a los fans de la chaparrita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Yepez quien se encargó de arreglar la cabellera de la actriz de 56 años fue una de muchas que piropearon a Hayek a su paso por la alfombra roja. "¡Tan bella como siempre!" exclamó en su cuenta de Instagram. Hayek se colocó inmediatamente como una de las favoritas en la alfombra roja de los Golden Globes, donde también desfilaron Rihanna, Ana de Armas y MJ Rodríguez, solo por mencionar algunas de las divas de la noche ¡wow!

