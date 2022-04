Salma Hayek hace recordar con un look muy informal a la Chilindrina, ¿se parecen? Salma Hayek fue captada dando un paseo por Londres con un look que hizo recordar al famoso personaje mexicano de la Chilindrina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salma Hayek salió a pasear por Londres con un look informal que hizo recordar a más de uno a la Chilindrina. La estrella de Hollywood apareció en unas fotos en la que algunos consideran se ve idéntica a la niña traviesa, con trenzas, pecas, sin un diente y con lentes, que era la mejor amiga del Chavo. Hayek se encontraba paseando de una manera muy cómoda e informal junto a unas amigos y sus perros por el barrio londinense de Hampstead Heath. Salma Hayek Salma Hayek | Credit: Grosby A muchos les llamó la atención el atuendo de la actriz mexicana, quien llevaba espejuelos, dos trenzas a cada lado, y ropa muy cómoda que hicieron pensar a algunos en el gran parecido que tenía con María Antonieta de las Nieves en el popular programa de comedia mexicano. María Antonieta de las Nieves Credit: Mezcalent En las fotos capturadas a la famosa, también se le ve tomando un café y fumando, mientras se le nota muy relajada en compañía de sus amigos. Salma Hayek Salma Hayek | Credit: Grosby Pues los fans de la actriz mexicana la han visto como nunca antes, tan acostumbrados que están a presenciarla con el glamour que solo ella sabe llevar siempre, como lo hizo recientemente en la gran noche de los Sag Awards, donde vistió eligió un hermoso traje rosado de Gucci, el que combinó con una cola de cabello y un fabuloso maquillaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salma Hayek Salma Hayek | Credit: Grosby Pero esta no es la primera vez que a Hayek le detectan algún parecido con la Chilindrina. Hace ya unos años la mexicana actuó en un comercial de la campaña publicitaria de la cadena Burger King, donde interpretó una madre de familia, una joven "nerd" con un parecido increíble al recordado personaje que muchos notaron al instante.

