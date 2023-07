Amor ardiente: Salma Hayek y su esposo comparten un momento cómplice y sensual Se conocieron en el 2006 y siguen amándose como el primer día. ¡Mira el instante sexy y enamorado que Salma Hayek y su esposo compartieron! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir salma hayek esposo Credit: Mezcalent Con casi 29 millones de seguidores en su popular cuenta de Instagram, la actriz mexicana Salma Hayek ha vuelto a deslumbrar a sus fans al compartir fotos íntimas y coquetas junto a su esposo François-Henri Pinault. En las imágenes, podemos ver a la cautivadora artista mexicana de 56 años, quien hace unos días reveló su secreto para una piel radiante, disfrutando de un día soleado en la piscina, luciendo un traje de baño de una sola pieza color fucsia, y compartiendo risas y complicidad con su amado esposo. Un amor que inspira La historia de amor entre Salma Hayek y François-Henri Pinault es digna de un cuento de hadas. Se conocieron en el año 2006 y desde entonces han construido una relación sólida y duradera. Su amor trasciende fronteras y culturas, ya que Salma es originaria de México y François-Henri es un destacado empresario francés. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN salma hayek esposo Credit: Mezcalent Pero su amor no solo se limita a ellos dos, sino que también se extiende a su hija Valentina, quien es el fruto de su amor y su mayor tesoro. Salma y François-Henri han sido unos padres ejemplares, brindando amor, apoyo y una educación sólida a su hija, quien ha crecido rodeada de cariño y valores. Un encuentro en la piscina En las fotos compartidas en Instagram, se puede apreciar a Hayek disfrutando de las buenas temperaturas desde la piscina. Además, luce radiante sin gota de maquillaje y luciendo orgullosa sus curvas y demostrando que la belleza va más allá de lo superficial. En la serie de fotos Salma escribió: "Disfruté de las grandes bendiciones del sol, agua y amor. Agradecida". salma hayek piscina esposo Credit: salma hayek IG salma hayek no maquillaje piscina Credit: salma hayek IG salma hayek traje de bano piscina Credit: salma hayek ig

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Amor ardiente: Salma Hayek y su esposo comparten un momento cómplice y sensual

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.