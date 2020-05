Salma Hayek es más rica que la reina Isabel II y esta lista lo demuestra The Sunday Times publica su listado anual de las mujeres más acaudaladas del Reino Unido... y la mexicana supera por mucho a la soberana inglesa. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Quién lo dijera: según un prestigioso listado anual de las mujeres más acaudaladas del Reino Unido, la mexicana Salma Hayek es más rica que la mismísima reina Isabel II. En su tradicional recuento de las fortunas más grandes del antiguo imperio, The Sunday Times coloca a la chaparrita de 53 años en el puesto número seis de las doñas más ricachonas, con una fortuna estimada en la estratosférica suma de 8,125,000 millones de dólares. Los dineros provendrían de sus dividendos en el mundo del espectáculo como productora y actriz, además de distintas empresas y proyectos de belleza. Pero el grueso de su fortuna proviene, lógicamente, de su alianza en matrimonio con el francés Francois-Henri Pinault, uno de los hombres más ricos del mundo y padre de su adorada hija única Valentina Paloma Pinault. Muy por debajo del listado aparece el nombre de la soberana británica de 94 años, ocupando el puesto número 96 con una fortuna estimada en las 350 millones de libras esterlinas, es decir unos 428,155 millones de dólares. Hayek cimentó su nombre en Hollywood antes de contraer nupcias con el acaudalado empresario galo. Ahora no solo es estrella de cine, sino musa y amiga de muchos de los diseñadores que trabajan para las empresas de su marido, y que incluyen a Gucci y Balenciaga. Image zoom Grosby Group Image zoom Backgrid UK/The Grosby Group Curiosamente, la hija de Salma Hayek también ocupa el sexto puesto en la lista anual de los niños más ricos del mundo. La fortuna de esta señorita de 12 años se calcula en los (cuéntenlos) 12,000 millones de dólares. Image zoom Photo © 2019 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La reina Isabel "solo" cuenta con la "modesta" cifra de 428,155 millones de dólares, aunque no se ha especificado si estos cálculos incluyen sus increíbles propiedades como el palacio de Buckingham, los castillos de Windsor y Balmoral (en Escocia), o su fabulosa e incomparable colección de arte y joyas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el listado de The Sunday Times Kirsten Rausing es la mujer más acaudalada del Reino Unido, con una fortuna que se calcula en los 14,923,000 millones de dólares. La dama es nieta de Ruben Rausing, un empresario sueco que fue el fundador de la compañía de empaques para comida y otros productos Tetra Pak. Luego le siguen (en orden de riqueza): la heredera cervecera Charlene de Carvalho-Heineken, Marit Rausing, Kirsty Bertarelli, Denise Coates, la mencionada Salma Hayek, la baronesa Howard de Walden, Leonie Schröder, Carrie Perrodo y Harriet Heyman.

