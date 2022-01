¿Salma Hayek es buena madrastra? Su hijastra habló de la relación con la estrella mexicana Al parecer Salma Hayek no es solo una buenísima actriz, sino también una excelente madrastra, según la hija de su esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mathilde Pinault y Salma Hayek Mathilde Pinault y Salma Hayek | Credit: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images Al parecer Salma Hayek no es solo una buenísima actriz, sino que es también una excelente madrastra. Así lo han demostrado las declaraciones que la hija de su esposo François-Henri Pinault dio a la revista Vanity Fair. Según Mathilde Pinault, de 20 años y fruto del primer matrimonio del empresario, a pesar de haber nacido en una familia con muchos privilegios, son sus seres queridos los que más le han enseñado y ayudado. "Tuve una infancia privilegiada. Pero no confunda lo que una familia puede ofrecerte con lo que una familia posee. La riqueza más importante que me han transmitido mi padre, mi madre, mis hermanos y también la nueva esposa de mi padre, Salma Hayek, es la apertura mental, una lección fundamental de curiosidad por la vida. Cada uno de ellos ha sido importantísimo", dijo la joven parisina. Durante la entrevista, Mathilde demuestra sentir un gran afecto por su madrastra, quien evidentemente la ha ayudado a enfrentar sus miedos e inseguridades. "A Salma, en cambio, le debo una gran enseñanza: es una diva, tiene una vida complicada, pero me enseñó lo importante que es saber simplificar las dudas y los miedos, redimensionándolos a la sencillez de la vida cotidiana", contó. "La llamo a menudo, y cuando algo no funciona, tiene el poder de quitarles hierro a las dificultades para convertirlas en obstáculos que hay que afrontar poco a poco", añadió sobre la actriz mexicana. Mathilde Pinault y Salma Hayek Mathilde Pinault y Salma Hayek | Credit: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images Mathilde incluso dijo que cada miembro de su familia desempeñaba un papel muy importante en su vida, y que tienen todos muy buenas relaciones, algo así como que son un "clan". "Ah, lo somos. Y aunque muchos de nosotros estamos a menudo en el punto de mira, cuando nos reunimos en familia, todo cambia", dijo. "Nos reímos mucho. Creo que saber reírse juntos es uno de los mejores síntomas de una familia que se quiere. Mi padre es el más bromista de todos: es capaz de hacernos reír hasta que se nos saltan las lágrimas con sus imitaciones de los ruidos más absurdos", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hayek y Painault tienen una relación desde hace 15 años, fruto de la cual nació su hija de ahora 14 años, Valentina Paloma Pinault. La mexicana y el francés son unos de los matrimonios más sólidos de la industria, y recientemente Hayek relató un divertido episodio de celos que tuvo con su marido, cuando este estaba tratando de practicar su inglés con la aplicación Elsa, y esta pensó que su esposo le estaba siendo infiel con una mujer.

