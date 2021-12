Lo que hizo Salma Hayek al encontrar un mensaje de otra mujer en el celular de su esposo La actriz mexicana Salma Hayek contó el divertido episodio en que por un momento creyó que su esposo François Pinault le estaba siendo infiel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación entre Salma Hayek y François Pinault es una de las más sólidas entre los famosos, y su amor lo vino a sellar el nacimiento de Valentina Paloma Pinault, quien recientemente cumplió sus 14 años. Pero como toda relación, la de esta pareja no escapa de incertidumbres, miedos, y hasta celos, como bien confirmó la estrella de cine durante una entrevista con Jimmy Fallon. En el programa, Hayek contó el divertido episodio en que por un momento creyó que su esposo le estaba siendo infiel. "Hace unos días, estoy mensajeándome con alguien, veo su teléfono y está este mensaje: "Hola soy Elena, si quieres mejorar tu inglés tienes que practicar, ¿quieres practicar ahora? Jimmy, soy mexicana, tú sabes, eso no es nada bueno", contó la actriz. Aunque en ese momento Hayek se sintió mal, no le dijo nada a su esposo ya que "la mujer era quién lo había buscado y no él". No obstante, transcurridas unas horas la mexicana no se pudo contener y preguntó: "¿Quién es Elena?". Pinault se mostró confundido pues no sabía de quién se trataba, pero Hayek le explicó y este dijo: "¿Te refieres a Elsa? Es una aplicación como Siri", explicó riendo. "Su nombre es Elsa pero no la descarguen porque su inglés sigue teniendo un fuerte acento, así que Elsa no funciona", dijo Hayek en la entrevista a modo de broma. La realidad es que en casa, la familia habla en inglés pero todos tienen acentos marcados, excepto su hija. Hayek contó que incluso a veces se burlan de su esposo. "Y nos dijo: '¿saben qué, chicas? voy a conseguir un maestro para mejorar mi acento, me voy a deshacer de este acento antes que tú, que llevas viviendo en Estados Unidos dieciséis, diecisiete años' refiriéndose a mí", contó Hayek. Esto hizo que la protagonista de Frida creyera que su esposo ya se había conseguido una profesora de inglés sin contarle, y sospechó rápidamente de la tal "Elena". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tema de los idiomas es muy importante en la casa de la actriz, quien ha dicho en ocasiones anteriores que además del inglés y el francés, en su casa se habla el español. Recientemente Valentina Paloma demostró que es cierto que domina a la perfección el idioma materno de su mami, haciendo sus primeras declaraciones públicas en español cuando la actriz develó su placa en el Paseo de la Fama de Hollywood. "¿Qué significa para ti ver la estrella de tu mamá aquí?", le preguntaron. "Me gusta que todo el mundo la va a ver aquí", dijo ella.

