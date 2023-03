Salma Hayek devorando una hamburguesa en fiesta de los Oscar ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Salma Hayek saborea una buena hamburguesa después de la fiesta de Vanity Fair Credit: Photo © 2023 x17/The Grosby Group ¡Adiós dieta! La mexicana Salma Hayek no se pudo contener las ganas de devorar una rica hamburguesa en plena fiesta de los Oscars: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Salma Hayek devora una hamburguesa Salma Hayek saborea una buena hamburguesa después de la fiesta de Vanity Fair Credit: Photo © 2023 x17/The Grosby Group Salma Hayek y su hija Valentina, de 15 años, se dieron cita a la fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair en Beverly Hills. Madre e hija se divirtieron a lo grande y la mexicana de 56 años no perdió la oportunidad de devorar una deliciosa hamburguesa. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Rihanna presumiendo su segundo embarazo Rihanna presume su segundo embarazo al salir de la fiesta de los Oscar de Beyonce La cantante Rihanna, quien cantó en los Premios Oscar, presumió su segundo embarazo al salir de la fiesta de los Oscar de Beyoncé y Jay Z. 2 de 6 Ver Todo Justin Bieber y Hailey de fiesta con Beyoncé y Jay-Z Hailey y Justin Bieber hacen un frente unido en medio de rumores del escándalo con Selena Gomez Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El artista canadiense de 29 años y su esposa Hailey Bieber también asistieron a la fiesta posterior a los Oscar de Beyoncé y Jay Z en Chateau Marmont, en West Hollywood. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Baby shower de Rumer Willis Rumer Willis celebra su baby shower organizado por sus hermanas y su madre Credit: Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Demi Moore y sus hijas Scout LaRue y Tallulah Belle Willis organizaron un baby shower para Rumer Willis poco antes de recibir a su primer bebé. La hija de Moore y Bruce Willis estuvo acompañada, además de su familia, por su novio y padre de su bebé, Derek Richard Thomas. 4 de 6 Ver Todo Sofía Vergara protegiéndose de la lluvia Sofía Vergara usa su abrigo para para protegerse de la lluvia en LA Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group A Sofía Vergara no le quedó de otra que usar su propio abrigo para protegerse de la lluvia. La colombiana llegó a almorzar a un restaurante en Los Ángeles ataviada con un ceñido vestido de estampado de leopardo. 5 de 6 Ver Todo Estreno de Las pelotaris Zuria Vega, María De Nati y Claudia Salas son "Las Pelotaris 1926" Credit: Mezcalent Zuria Vega, María De Nati y Claudia Salas son Las pelotaris 1926 (Vix +), serie basada en una historia de la vida real que presentó a su elenco estelar en un evento en la capital mexicana. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

