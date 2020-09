Salma Hayek deslumbra con sensual foto. ¡Hoy es su cumpleaños número 54! Salma Hayek demuestra que los años no son impedimento para mantenerse sexy y radiante. Así lo dejó ver en una impactante imagen. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A solo unas horas de que cumpliera 54 años, Salma Hayek volvió a deslumbrar con una sexy imagen donde presumió su escultural figura. Parece que los años no pasan por esta actriz mexicana, quien luce un traje de baño completo y un pareo de gasa ambos en color negro; además, lleva un gran sombrero de playa en color crudo con una cinta a juego con su vestuario y unos grandes lentes de sol. A su costado se puede apreciar tierra, algo de vegetación y una playa a lo lejos. “¿Quién creen que cumple 54 años mañana?”, escribió Hayek para acompañar la instantánea. “Por cierto, ¡esto no es un Throwback Thursday! ¡Gracias Marjo por convertirte en fotógrafa durante las vacaciones!”. RELACIONADO: Los mejores momentos de Salma Hayek Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Los internautas quedaron fascinados con esta fotografía y de inmediato reaccionaron con felicitaciones de cumpleaños; así como, diversos halagos hacia la protagonista de la película Frida. “¿Cómo te sientes de saber que eres la mujer más hermosa en este mundo?”, comentó un usuario. “No puedes ser más hermosa, es imposible. Esto literalmente es una locura”, mencionó un fanático. “¡¡¡Wow reina !!!! ¡Te ves absolutamente hermosa! Como siempre”, dijo un seguidor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Dios es grande! ¡Feliz cumpleaños a una de las mujeres más sexys e inteligentes del planeta! Muchos años más para ti. ¡No puedo esperar a verte a los 80!”, expresó alguien más. “Pura guapura y somos de el 2 de Septiembre las dos. Feliz cumpleaños Salma ¡estás hermosa! Feliz cumpleaños a ti belleza”, agregó una cibernauta. Image zoom Photo: Amy Sussman/Getty Images “¡Feliz día de año nuevo personal, compañero Virgo! ¡Mucha paz, muchas bendiciones y alegría sin límites al celebrar medio siglo más cuatro! ¡Disfrutemos de nuestro épico tiempo!”, escribió otra persona. Esperemos que Salma Hayek ofrezca más detalles de cómo celebró este nuevo año de vida.

