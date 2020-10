Close

Así han salido a votar las celebridades Artistas como Salma Hayek, Becky G, Camila Cabello y Jessica Alba han ejercido su derecho al voto y exhortan al resto de votantes a acudir a las urnas. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En un esfuerzo por instara a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, numerosas celebridades han compartido en las redes sociales imágenes y mensajes sobre su experiencia en las urnas. “La elección más importante de nuestra vida está aquí. Estoy lista para votar — ¿y tu?”, preguntó Becky G a sus seguidores, antes de ofrecer los pasos a seguir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salma Hayek no quiso quedarse fuera del proceso y presumió en su cuenta de Instagram que envió su papeleta por correo en la contienda entre el presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden. Como madre preocupada por el futuro de sus hijos, la actriz Jessica Alba y su esposo Cash Warran también cumplieron con su deber de ciudadanos. “Mamá y papá aquí sintiéndose productivos. Aunque votar sea lo único que hagas en el día, sientes como que hiciste ¡algo grande! ¡Es maravilloso! ¡Ve y vota! ”, escribió la actriz junto a una fotografía con su pareja en su cuenta de Instagram. “Nosotros creemos en la justicia, igualdad y tratar a la gente con dignidad. Somos empresarios negro y café [latino]. Somos americanos orgullosos. Igual de importante, nos encanta ser parte de una comunidad global. Creemos en proteger a nuestro planeta. Creemos en ayudar a los más necesitados. Odiamos el racismo con pasión. Vota por la decencia humana básica. Nuestro líder necesita reflejar eso. Punto”. A la lista también se ha unido la cantante Camila Cabello, que instó a sus seguidores a hacer uso de la votación temprana por correo. “¡Asegúrate de que tu voto cuente!”, instó junto a una fotografía en sus redes sociales. Katy Perry, Lady Gaga, Vanessa Hudgens y Jennifer Aniston, entre otros, también se sumaron al llamado a participar en las elecciones. “Todo esto no se trata de un candidato o solamente de un asunto, se trata del futuro de este país y del mundo”, escribió Aniston. “Vota por la igualdad de los derechos humanos, por amor y por la decencia”.

