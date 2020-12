Close

El bikinazo de Salma Hayek para cerrar el 2020. ¡Mira la foto! La actriz mexicana Salma Hayek impacta con un diminuto bikini en sus vacaciones de fin de año. ¡Mira la sensual foto! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Salma Hayek compartió un poderoso mensaje de fin de año y un bikinazo que dejó a muchos de sus seguidores en Instagram sin respiración. "Últimos días de 2020. Nunca he estado más agradecida de tener salud y estar en contacto con la naturaleza", escribió la estrella de Hollywood. La actriz mexicana de 54 años impactó en un bikini color fucsia que dejaba ver su tonificado abdomen y envidiables curvas. Los fanáticos de la protagonista de películas como Bandidas, Frida y Once Upon a Time in Mexico la llenaron de piropos. "Luces perfecta", comentó uno. "Siempre tan bella y maravillosa", escribió otra. "Usted está como el vino", opinó otro, notando que el tiempo no parece pasar por ella. Image zoom Credit: (Kurt Krieger - Corbis/Corbis via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hayek no reveló la paradisíaca locación donde pasará los últimos días del año, solo podemos apreciar que está en una cristalina playa, con palmeras y una hamaca donde podrá relajarse. La actriz le reveló al diario New York Times algunos de sus secretos para verse eternamente joven. Su rutina de belleza es simple y natural. Algo que no falla es lavarse bien el rostro en las noches antes de dormir. Al despertarse, se echa agua de rosas en la cara antes de ponerse una crema hidratante. "Es muy gentil y despierta la piel", dijo sobre el agua de rosas, que a veces aplica con una toallita caliente. También reveló que usa aceite de coco en la noche para quitarse el maquillaje. Hayek es fanática de las mascarillas naturales (mezclando avena con agua o leche de almendra y un poquito de miel). Otro secreto para mantener el brillo de su cabello es no teñírselo, aprender a amar sus canas y no alisarlo con planchas. "Mi cabello está rizado y salvaje cuando no estoy trabajando", dijo. Sin duda es un ejemplo de que la belleza no tiene edad. "No quiero pasarme lo que me queda de juventud pretendiendo ser más joven y sin disfrutar la vida", concluyó.

