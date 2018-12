Jorge Salinas y Fernanda Castillo confiesan haber sufrido discriminación en diversas ocasiones

Por diversas razones, tanto Jorge Salinas como Fernanda Castillo han sufrido discriminación. Según confesaron los actores, en el plano laboral es común sufrir este tipo de conducta. Para el actor, el hecho de ser reconocido por su trabajo en televisión le cerró las puertas a otro tipo de oportunidades.

“En mi caso también he tenido que creérmela un poco porque sí ha habido discriminación”, advirtió Salinas a los medios de comunicación. “Hablemos del ámbito profesional. El simple hecho, por haber comenzado mi carrera en televisión, fui mermado de hacer un casting para cine diez años”.

El protagonista de la telenovela Mi corazón es tuyo ha buscado incluso oportunidades en Estados Unidos, donde también ha sido víctima de malos tratos por tener sangre latina. Sin embargo, ha sabido darse su lugar.

“Sí hay discriminaciones en muchas cosas. O porque eres mexicano; he hecho castings para los gringos y te dan cositas que dices ‘pues, sabes qué no trabajo para ti compadre, no necesito’. Sí he sido una persona que ha sufrido de ese tipo de bullying”, concluyó.

Mezcalent

Por su parte, Fernanda Castillo relató experiencias en las cuales ha sido relegada para interpretar algún personaje.

“Me acuerdo de un casting donde me sacaron porque era muy alta y el protagonista era más bajito que yo, y dijo que tan altas no le gustaban”, narró Castillo a los medios de comunicación. “Por mucho tiempo, cuando era rubia era como ‘solo puedes salir de niña fresa’; entonces me empecé a teñir el pelo a ver si pegaba”.

Coincidió con Salinas en que los estereotipos ocasionan discriminación actoral.

“Creo que todos de alguna manera nos hemos sentido señalados por, como dicen, sí empiezas en el teatro no puedes hacer televisión; si empiezas en televisión no puedes hacer cine”, advirtió.