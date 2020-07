¡Salen a la luz imágenes de Naya Rivera y su hijo minutos antes de subirse al bote y desaparecer! La actriz y su pequeño fueron captados por las cámaras de seguridad a la orilla del lago donde tomarían el barquito antes del triste desenlace Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras se investiga el paradero de Naya Rivera y confirma el triste desenlace que los indicios parecen indicar, siguen saliendo a la luz diferentes informaciones sobre la actriz. Las imágenes más recientes de la protagonista de Glee pertenecen al momento en que ella y su hijo Josey llegan al puerto donde tomarían el bote que les llevaría de excursión por el lago Piru. La intérprete y el niño salen de su camioneta vestidos con ropa para la ocasión y varias bolsas. Ambos se dirigen a su bote que finalmente arranca dirección al norte del lago hasta que se les pierde la pista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La grabación pertenece a las cámaras de seguridad del lago y han sido las autoridades del condado de Ventura, en California, quienes han decidido hacerlo público. Naya sigue desaparecida después de que se hallara solo y dormido a su pequeño de 4 años en el barco que habían tomado. El niño ya está con su papá Ryan Dorsey y la búsqueda del cuerpo sigue en curso.

