¡Gerard Piqué y Lewis Hamilton juntos! Miras las fotos que publicó el ex de Shakira con el piloto Después de que la cantante fuese sorprendida de paseo en bote con sus hijos junto a Hamilton, salen a la luz estas fotos de su ex con el deportista de Fórmula 1. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días han sido un no parar en la vida de Shakira. Y es que además de lanzar su nuevo número 1, "Acróstico", también ha tenido tiempo para disfrutar a tope de la Fórmula 1, recoger un premio a Mujer del Año en Billboard y disfrutar de un paseo en bote con Lewis Hamilton, en Miami. Un hecho que, como era de esperar, ha dado la vuelta al mundo creando suposiciones de si el piloto es o no la nueva conquista de la artista. Pero como las redes tienen memoria, han salido a relucir unas imágenes que podrían desmontar esta ilusión de muchos por echarle un novio a Shak. Shakira, Hamilton y Gerard Piqué Shakira, Lewis Hamilton y Gerard Piqué | Credit: Foto L. Hamilton: (Photo by Jeff Robinson/Icon Sportswire via Getty Images) Foto de Shakira: (Photo by Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Foto de G. Piqué: (Photo by Oscar J. Barroso / Europa Press Sports via Getty Images) Y es que, allá por el 2018, cuando la artista y Gerard Piqué todavía vivían felices y en plena luna de miel, el entonces futbolista publicó unas fotos junto al piloto. Lo curioso es que, en ellas, también están sus hijos. Una situación que muestra la existencia de un vínculo de amistad de Lewis con la expareja y que justifica la salida en bote estos días, en la que también se encontraban el hermano de la cantante y sus hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las instantáneas de Piqué con Hamilton las publicó él mismo en su cuenta de Facebook y Twitter y aquellos que lo guardan en el disco duro de la memoria, rápidamente han revivido ese momento. Gerard Piqué y Lewis Hamilton Gerard Piqué y Lewis Hamilton | Credit: Facebook/Gerard Piqué Gerard Piqué y Lewis Hamilton Gerard Piqué y Lewis Hamilton | Credit: Facebook Gerard Piqué "Un gran momento con Lewis Hamilton", escribía por aquel entonces el empresario. Unas imágenes que confirman el cariño y la unión de la entonces feliz familia con el piloto desde hace años.

