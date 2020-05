¡Salen a la luz los resultados de la autopsia de Kobe Bryant! Hoy viernes fueron publicados los resultados de las autopsias realizadas a las víctimas del fatídico accidente aéreo que terminó con la vida de nueve personas. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El juez de instrucción del condado de Los Ángeles publicó hoy viernes los resultados de las autopsias realizadas a Kobe Bryant, su hija Gigi y los demás pasajeros que compartían helicóptero el día 26 enero, casi cuatro meses después del fatídico accidente en Calabasas que terminó con la vida del ídolo del baloncesto. “La causa del fallecimiento de las nueve víctimas fue por traumatismo contundente y se han registrado como muertes por accidente”, según reflejó el examen al que sometieron a los cuerpos de los ocupantes del helicóptero. Además de Kobe y Gianna, también fallecieron Payton Chester, Sarah Chester, Alyssa Altobelli, Keri Altobelli, John Altobelli, Christina Mauser y el piloto del aparato, Ara Zobayan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Por otro lado, en el reporte de toxicología del piloto Ara George Zobayan “no se detectó presencia alguna de alcohol o abuso de drogas”, según reportó TMZ. Recientemente, el abogado del piloto contestó a la demanda que interpuso la viuda de Kobe Bryant a la compañía de helicópteros Island Express, eximiéndole de toda culpa y asegurando que fueron precisamente los pasajeros del vuelo siniestrado los responsables de la fatídica tragedia. Image zoom “Cualquier lesión o daño a los demandantes y/o su difunto, fue causado directamente en su totalidad o en parte por negligencia o culpa de los demandantes y/o su difunto, incluido su conocimiento y encuentro voluntario con los riesgos involucrados, y que esta negligencia fue un factor sustancial en causar sus supuestos daños, por lo que este demandado que responde no tiene ninguna responsabilidad”, aseveró. La mañana del accidente el grupo se dirigía a un juego de baloncesto en el Mamba Sports Academy de Thousand Oaks.

¡Salen a la luz los resultados de la autopsia de Kobe Bryant!

