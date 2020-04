¿Cómo se divierte la hija de Lucero y Mijares? La hija menor de Lucero y Manuel Mijares, Lucerito, tiene una activa vida social y por fin se revela en algunas fotografías que se dieron a conocer de cómo se divierte. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Pese a que Lucerito, la hija de Lucero y Manuel Mijares, ha buscado mantenerse alejada del ojo público y no tiene redes sociales, no falta quien revele lo que sucede en su vida a través de videos y diversas imágenes. Ahora, se dieron a conocer fotografías donde por primera vez se le ve con algunas amigas. En las instantáneas, unas a colores, otras en blanco y negro, se puede apreciar a la joven disfrutando en diferentes momentos donde se divierte con sus amigas. Lo que es un factor común, es que en todas las fotografías está siempre muy sonriente y disfrutando del momento que pasa. RELACIONADO: Hija de Lucero da a conocer otro talento que no es la música… Uno de los post muestra a la hija menor de los cantantes con una amiga en un lugar nevado; ambas portan chamarras y están abrazadas tomándose una selfie. En otra, la chica está abrazada de otra joven; ella porta un vestido en tono vino, mientras su acompañante utiliza un vestido negro y tenis blancos. Una instantánea más la muestra realizado una selfie, junto a otra personas, ambas unen sus manos para formar un corazón. Las fotografías generaron diferentes comentarios de los cibernautas sobre Lucerito Mijares Hogaza. “Hermosa niña, te escuche cantar con tu papi y te puedo decir que tienes una hermosa voz, definitivamente lo heredaste de tus padres. Soy de la época de tu talentosa madre y siempre me ha encantado su voz y sus canciones”, escribió una seguidora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es una niña hermosa y se ve que muy dulce”, mencionó un usuario. “Me encanta la princesita Lucerito por ser como es, natural. Ella es como es: original y no le interesa lucir a lo último de la moda. Ella es simplemente sencilla y punto, y me gusta. Ella vive su vida plena”, agregó alguien más. Advertisement

