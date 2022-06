Así reaccionó Niurka Marcos a su salida de la Casa de los famosos: '[Soy] la pitbull que defiende a su gente' La cubana fue eliminada de La casa de los famosos (Telmuendo) en medio de una reñida competencia con Daniela Navarro Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El público decidió y Niurka Marcos fue eliminada de la La casa de los famosos. Luego de una polémica votación durante el fin de semana, la bailarina quedó fuera del controversial show de telerrealidad. Con lágrimas en los ojos, la cubana aceptó su derrota, no sin antes dejar en claro que defiende lo suyo. "Estoy muy orgullosa, no importa que el público haya preferido que yo esté fuera, porque deje lo más honesto de mí, lo más transparente de mí, la mamá que hay en mí, la pitbull que defiende a su gente", declaró durante el programa de eliminación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La vedette adelantó que su eliminación no es su fin y envió un contundente mensaje a sus detractores. "Esto no se acaba hasta que se acaba", escribió tras el anuncio en sus redes sociales. Niurka aseguró que deja atrás a una familia unida que logró construir con sus compañeros del 'cuarto azul': Juan Vidal, Nacho Casano, Ivonne Montero y Natalia Alcocer. "Cada día nos abrazamos y lo logramos. Logramos cobijarnos y logramos sentirnos familia. Estoy muy orgullosa", expresó. Por el momento, su rival Daniela Navarro continúa dentro de la casa, pero ya está en pie una campaña para eliminarla. ¿Qué sigue para Niurka? Seguramente una cruzada para limpiar y defender su nombre, tal como lo pidió su hija Romina Marcos.

