Sale a la luz el video que Gerard Piqué nunca hubiera querido que se viera Mientras Shakira sigue anotándose éxitos, el deportista no gana para disgustos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras Shakira celebra sus éxitos musicales y se le acumulan los récords Guinness, a Gerard Piqué las cosas no parecen irle tan bien. Las redes sociales han vuelto a ensañarse con él sacando a la luz un viejo video donde el futbolista no queda precisamente bien por su actitud. El momento tiene lugar durante la inauguración del Estadio Johan Cruyff, en agosto de 2019, al que asistieron varios jugadores del equipo del Barcelona. Gerard Piqué Gerard Piqué recibe una mala noticia | Credit: (Photo by Cesc Maymo/Getty Images) Dicho video muestra un encontronazo entre Piqué y Frenkie de Jong, colega futbolista. Al parecer el ex de Shakira no le cedió el sitio a Mikky Kiemeney, novia de su compañero, y ardió Troya. Tal y como se puede apreciar en las imágenes, el que fuera defensa del Barsa se niega a levantarse y cambiarle el sitio para que la pareja estuviera junta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los gestos y su actitud negativa se ha hecho de nuevo viral en las redes, resaltando así su mal carácter en algunas ocasiones y sin importarle la presencia de las cámaras. Varias cuentas de Twitter y Tik-Tok han recordado ese desagradable episodio para poner sobre la mesa ciertos comportamientos de un Piqué, en momentos, descortés. La escena vuelve al presente coincidiendo con el esplendor que atraviesa Shakira, tanto personal como profesional.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sale a la luz el video que Gerard Piqué nunca hubiera querido que se viera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.