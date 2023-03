Sale a la luz otra grave razón por la que expulsaron a un participante de Big Brother Brasil Además de forzar un beso sin el consentimiento de Dania Méndez, hay algo más que le valió la salida inmediata al luchador Cara de Sapato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado viernes, Telemundo y su programa, La casa de los famosos, condenaba bajo la voz de Héctor Sandarti, lo sucedido con Dania Méndez en Big Brother Brasil. "Telemundo no acepta ningún tipo de comportamiento inapropiado en sus programas y la seguridad e integridad de nuestro talento y empleados es siempre nuestra principal preocupación", expresó el conductor en nombre de la organización. Tras la expulsión de Guimê y Cara de Sapato del reality brasileño por sobrepasar los límites con la influencer, ambos pidieron disculpas públicas en sus redes sociales. Hasta ahora todo lo que se conocía era que ambos no habían respetado la negativa de Dania y habían dado pasos inapropiados sin su consentimiento. Pero en estos días han salido a la luz unas imágenes y una razón muy poderosa por la que Sapato, el famoso luchador brasileño y experto en artes marciales también fue expulsado. Dania Méndez Dania Méndez en Big Brother Brasil | Credit: Big Brother Brasil; La casa de los famosos La explicación la daba la comentarista Paloma Vega en su perfil de Tik Tok y fue recogida por seguidores del reality show. "Es un luchador de artes marciales libres profesional y campeón de Jiu Jitsu en Brasil. También te voy a contar que sufre del síndrome de Tourette, para lo cual toma medicamento. Tomando en cuenta esta información claro que Big Brother Brasil tiene reglas muy claras de que él no podía usar este tipo de movimientos dentro de la casa", explicó en su post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El deportista ignoró esas reglas y recurrió a esas posturas prohibidas. "Durante este jugueteo con Dania él decide hacer una inmovilización, recarga sus piernas y su rodilla y la inmoviliza, este es un movimiento de Jiu Jitsu", continúa. En ese momento, una compañera del show les avisa de que no puede haber contacto físico tipo pelea, aunque sea jugando, por las posibles represalias, y es entonces que Sapato para. Aunque la inmovilización duró apenas unos segundos, "esto no está permitido", prosiguió Vega. ¿Y por qué a Dania no la expulsaron si ella también participó en esos movimientos y juegos? "Esto es claramente porque, primero, ella no conocía las reglas y, segundo, ella no es considerada un arma blanca como lo es considerado cualquier peleador profesional de cualquier categoría o disciplina", apuntó. Sapato ha vuelto a reaparecer en las redes este fin de semana con un video para reiterar sus disculpas y su arrepentimiento.

