Sale de la cárcel la youtuber mexicana conocida como YosStop La joven que fue acusada de pornografía infantil llegó a un acuerdo con la justicia de su país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras cinco meses de privación de libertad, la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, finalmente abandonó la cárcel, tras llegar a un acuerdo con la justicia mexicana. La noche de este martes, la joven que fue acusada de pornografía infantil, fue liberada de la prisión Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, luego de que un juzgado autorizara la suspensión condicional del proceso penal en su contra, de acuerdo a la prensa mexicana. "Estoy muy feliz porque ya estoy libre. La verdad es que lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron", declaró la joven a su salida de la prisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su libertad se da luego de haber llegado a un acuerdo reparatorio con la víctima Ainara Suárez, a la que tendrá que indemnizar económicamente por los daños sufridos. Además, la creadora de contenido deberá pedir una disculpa pública, cumplir con una orden de restricción que le exige no mantener ningún contacto con la víctima y abstenerse de cualquier expresión denigrante, insultante y humillante hacia cualquier otra persona, de acuerdo al diario El Comercio. YosStop deberá continuar su proceso bajo suspensión condicional en un domicilio establecido y registrado, donde las autoridades puedan contactarla y notificarla en caso de ser necesario, según reportes. El pasado mes de marzo, la youtuber fue señalada por la supuesta publicación de imágenes de la violación de Ainara cuando la víctima era menor de edad. Un juez determinó que además cometió otros delitos, incluyendo el de discriminación. Ainara presentó la denuncia en contra de la influencer y cinco personas más, que fueron acusados por violación equiparada. Yoseline Hoffman aka YosStop Yoseline Hoffman aka YosStop | Credit: Yoseline Hoffman/Instagram La influencer inmediatamente documentó sus primeros momentos de libertad, compartiendo las imágenes de su regreso a casa en sus historias de Instagram, en las que muestra el feliz recibimiento de su familia, que celebró su excarcelación con bombos y platillos. "Llegué a las 12 a.m. del 1 de diciembre para abrazar a mi mamá y decirle Feliz Cumpleaños", expresó junto a un vídeo con su madre. "Me dijo: 'Eres el mejor regalo que he recibido' (…) Hoy es un día para festejar, no sólo por el cumpleaños de la mujer que más amo, no sólo porque por fin soy libre físicamente, sino porque hoy nos podemos ver, tener, hablar, conectar, abrazar, besar y amar". Se espera que la víctima pronto haga alguna declaración sobre esta decisión.

