Sale a la luz video donde Miss USA se burla de sus compañeras de concurso

El video del que todo el mundo habla ya ha salido a la luz. Se trata de la famosa grabación donde Miss USA, Sarah Rose Summers, se burla de dos de sus compañeras aspirantes a Miss Universo por su acento en inglés. Las víctimas son Miss Vietnam, H’Hen Nie, y Miss Camboya, Rern Sinat.

Parece que fue Miss Colombia, Valeria Morales, quien compartió este desafortunado momento en su Instagram Live, y puso a la concursante estadounidense en la palestra. La grabación demuestra las burlas de las que Sarah fue acusada ya que se ve claramente que se está riendo de su compañera.

“Miss Camboya está aquí y no habla nada de inglés y nadie más aquí habla su idioma. ¿Te lo puedes imaginar?…. Pobre Camboya”, dice en un tono burlón.

Los seguidores en redes no han acogido estas bromas de buena manera y se han dirigido a la Miss USA con dureza acusándola incluso de xenófoba. Acusaciones que también han salpicado de Miss Colombia y Miss Australia que estaban a su lado riéndoles las gracias en el video.

Aunque tras la polémica Sarah publicó una imagen abrazando a sus compañeras anteriormente criticadas, no ha sido una imagen muy creíble ya que para muchos no es más que una forma de lavar su imagen. Sin embargo, Miss USA pidió disculpas si en algún momento hirió sensibilidades, algo que no era su intención.

Este año el concurso está cargado de polémica ya que también hay que destacar la participación de Miss España, cuya condición de transgénero le ha valido un mar de críticas en el certamen. Ajena a los comentarios, Ángela Ponce está feliz y decidida a dar todo de sí misma.