Después de pedir perdón públicamente por regañar a una mujer, un nuevo y polémico video del Pontífice retirando la mano a otras personas ve la luz. Tras su último incidente, sale a la luz otro polémico video del Papa Francisco retirando la mano a sus feligreses Esta semana se hacía público un video que mostraba el lado más humano del Papa Francisco. Su gesto regañando a una seguidora por no soltarle la mano demostraba que él también pierde la paciencia como el resto de los mortales. Esta reacción ha sido normalizada por muchos pero muy criticada por otros. Hasta tal punto que se ha vuelto a recordar un video del Pontífice que se hizo viral a comienzos de año cuando durante un besamanos reaccionó de una forma algo cuestionable para muchos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque sonriente y amable como siempre, su gesto de retirar la mano tan bruscamente acaparó los titulares de todos los periódicos internacionales. La opinión volvió a estar dividida en esta ocasión. Mientras sus defensores consideran esta forma de actuar un rechazo a la pleitesía o actos de sumisión a su persona, existe el lado contrario que lo ve como un desprecio. Lo que el Papa Francisco siempre hace es dar la cara con sus feligreses, por eso no dudó en pedir una disculpa desde una ventana del palacio apostólico de San Pedro del Vaticano por el gesto de estos días con una fan. Asumió con humildad que él también pierde la paciencia y, humildamente, pidió perdón "por el mal ejemplo dado ayer".

