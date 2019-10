José José pagó su traslado a Miami Por fin se da a conocer quién fue el que pagó todos los servicios especiales para el traslado de José José a Estados Unidos, cuando su hija menor Sarita se lo llevó. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuándo José José fue llevado a Miami, de manera intempestiva, tuvo servicios especiales como transporte terrestre y una ambulancia aérea. Hasta la muerte del cantante se había sido un misterio quien fue el responsable de pagar por dicho viaje en condiciones que resultaban sumamente costosas; ahora, Lino Solano, el guardaespaldas contratado por Sarita Sosa para este proceso, cuenta toda la verdad al respecto. "Yo, desde la entrada del edificio, comienzo a realizar los trámites para contratar y coordinar los servicios de transporte terrestre y transporte aéreo", explicó Solano al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "En ese momento no tenía conocimiento. Al final del día, el que estaba pagando por todos esos servicios era el mismo José José". RELACIONADO: Se confirma la hora y lugar del sepelio de José José Image zoom Kevin Winter/Getty Images El guardaespaldas desconoce cómo el cantante aceptó se trasladado a Miami, tras hablar en privado con su hija menor, Sarita. Luego, procedió a contratar "de último momento" los transportes para el respectivo viaje. "Es un misterio, realmente, qué pasó en ese tiempo que él estuvo dentro del cuarto con Sara Sosa; nadie lo sabe", advirtió. "A mí me consta, y creo que a todas las personas que estuvimos presentes con él en la firma del contrato, nos consta que José José en dos oportunidades nos dijo ‘no me voy a Miami'". Image zoom EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Laura Núñez, asistente de el Príncipe de la Canción, agradeció que Lino Solano esté diciendo la verdad sobre lo que ocurrió cuando fue llevado a Estados Unidos, debido a que Sarita "nos espantó tremendamente que había francotiradores". "Me están dando una agradable sorpresa porque tremendo susto que nos dio Lino, diciéndonos tantas cosas del servicio secreto", mencionó Núñez a los medios de comunicación. "Si es un alivio, no lo sabía. Lino, donde estés, gracias por decir la verdad. Estoy segura de que está ratificando lo que nosotros dijimos desde un principio, desde que él [José José] se fue". Advertisement

