Sale a la luz la última foto de Halyna Hutchins en el set antes del disparo de Alec Baldwin Un colega de Halyna Hutchins compartió la última imagen en la que aparece la directora de fotografía en el set de filmación de película Rust, antes de que Alec Baldwin le disparara. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un colega de Halyna Hutchins compartió la última foto de la directora de fotografía en el set de filmación de la película Rust, antes de que Alec Baldwin le disparara accidentalmente poniendo fin a su vida a los 42 años. "Esta es la última foto con Halyna en el set", escribió en Facebook Serge Svetnoy, quien se desempeñaba como electricista en el set de la película. En la imagen se puede ver a Hutchins de espaldas con auriculares frente a Baldwin, y rodeada de otros miembros del equipo. La imagen parece haber sido tomada durante una escena filmada dentro de una pequeña iglesia en Nuevo México, y se desconoce cuánto tiempo antes del tiroteo se hizo, de acuerdo con PEOPLE. Svetnoy compartió en redes sociales su opinión sobre la tragedia, la cual dijo que era culpa de la "negligencia y la falta de profesionalismo". Según cuenta, había trabajado con la fotógrafa en casi todas sus películas y estaba cerca de ella cuando agonizaba a causa del disparo fatal. Halyna Hutchins Halyna Hutchins | Credit: Fred Hayes/Getty Images for SAGindie "Sí, estaba hombro con hombro con Halyna durante este disparo fatal que le quitó la vida e hirió al director Joel Souza. La sostuve en mis brazos mientras se estaba muriendo. Su sangre estaba en mis manos", contó. Svetnoy aseguró que la persona que se suponía que debía revisar el arma antes de traerla al set, no lo hizo. "Estoy seguro de que teníamos profesionales en todos los departamentos, excepto uno: el departamento responsable de las armas. No hay forma de que una mujer de veinticuatro años pueda ser una profesional con armería; no hay forma de que su amigo más o menos de la misma edad de la escuela, el vecindario, Instagram o Dios sabe de donde, pueda ser un profesional en este campo", añadió. "A veces, para ahorrar un centavo, se contrata a personas que no están completamente calificadas para un trabajo complicado y peligroso, y se arriesga la vida de las otras personas cercanas y también la suya", indicó. "Es imprescindible evitar una tragedia como la de Halyna. No deseo que nadie pase por lo que yo pasé, por lo que pasaron su esposo Matt Hutchins y su hijo Andros, y el actor Alec Baldwin, a quien le entregaron un arma en el set. Tiene que vivir con la idea de que le quitó la vida a un ser humano por culpa de personas poco profesionales", sostuvo. Svetnoy hizo un llamado a los productores para que inviertan en mejores profesionales y cuiden la vida de las personas a las que contratan. "Tenemos un trabajo fascinante y asombroso, pero también peligroso. Filmamos en las montañas, en mar abierto, bajo el agua. Tenemos explosiones, disparos de armas, choques de automóviles, electricidad, después de todo, y mucho más", dijo. "Estimados productores, al contratar profesionales, está comprando tranquilidad para usted y las personas que los rodean. Es cierto que los profesionales pueden costar un poco más y en ocasiones pueden ser un poco más exigentes, pero merece la pena. ¡Ningún centavo ahorrado vale la VIDA de una persona!", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la información que ha trascendido en los últimos días, Baldwin, a quien se le ha visto profundamente devastado, se encontró con el esposo y el hijo de 9 años de la fallecida, en un hotel de Santa Fe. También asistieron a un funeral privado en memoria de la fotógrafa. Por el momento las autoridades se encuentra realizando investigaciones sobre el incidente, y el set de filmación de Rust se ha cerrado indefinidamente, según dio a conocer la productora Rust Movie Productions, LLC.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sale a la luz la última foto de Halyna Hutchins en el set antes del disparo de Alec Baldwin

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.