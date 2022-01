Sale a la luz hija ilegítima de Gabriel García Márquez Indira Cato es la hija no reconocida de Gabriel García Márquez que sale a la luz tras varios años de la muerte del Premio Nobel de Literatura. ¿Quién es la joven? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Gabriel García Márquez tuvo dos hijos, Rodrigo y Gustavo, producto de su único matrimonio con Mercedes Barcha Pardo. Sin embargo, ahora se da a conocer que el fallecido escritor colombiano tuvo otra hija que lleva por nombre Indira y fue concebida durante una relación extramarital con la periodista y escritora mexicana Susana Cato, con quien realizó algunos guiones cinematográficos para un corto y un largometraje. Fue el periodista Gustavo Tatis Guerra el encargado de dar a conocer la noticia al diario colombiano El Universal de Cartagena, luego de que Dasso Saldívar, biógrafo del famoso novelista, se lo hiciera saber y advirtiera que sus sospechas surgieron en 2014, tras su muerte. Cuando corroboró la información, prefirió mantenerle en secreto por respeto a la viuda y los hijos del Premio Nobel de la Paz. Tatis Guerra comprobó la existencia de la mencionada hija con familiares cercanos de Gabo. Además, otros medios de comunicación buscaron mayor información y dieron con otros testimonios. Gabriel Garcia Marquez Credit: Ulf Andersen/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me entero de Indira casualmente por mis primos, Gonzalo y Rodrigo, en algún momento en reunión lo comentamos", reveló Gabriel Eligio Torres García, sobrino de García Márquez, a la agencia AP. "Lo que sí sé, por comentarios, es que Gabo todo el tiempo estuvo ahí pendiente de Indira, siempre que llegaba a México la iba a ver". "Es una noticia que a nosotros como familia no nos toma de sorpresa", enfatizó Shani García-Márquez, sobrina del escritor, al mismo medio. "Siempre como familia hemos sido muy respetuosos de las decisiones, el conocimiento de nuestra prima data de hace muchos años. Nuestros padres de alguna manera siempre nos dijeron que la voluntad era la reserva y siempre se ha manejado". Indira Cato nació en México, tiene 30 años y es productora de cine; a cerrado su cuenta de Instagram y la de Twitter es privada. "Indira decidió llevar el apellido de su madre, con la dignidad de quien forja su destino a pulso. Jamás ha reclamado el apellido de García Márquez, a quien la vida no le alcanzó para reconocerla y darle su apellido", concluyó Gustavo Tatis Guerra.

