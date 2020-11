Close

Sale a la luz el testimonio de otra ex de Eleazar Gómez: "Sufrí maltrato físico, sicológico y verbal" Se llama Jeanette Nahil Karam, fue aspirante a Miss Ciudad de México y estuvo con el actor durante un año y medio. Ahora es ella y su familia quienes comparten este escalofriante testimonio. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En medio de la marejada que enfrenta Eleazar Gómez por las acusaciones de la modelo Stephanie Valenzuela por supuesto maltrato físico, un nuevo y desgarrador testimonio señalan al actor como una persona violenta. La que aspirase a Miss Ciudad de México Jeanette Nahil Karam Tovar ofreció una entrevista a Carolina Sandoval donde dio todos detalles del infierno que vivió con el intérprete durante su año y medio de noviazgo. "Sufrí maltrato físico, sicológico y verbal", explicó la joven modelo quien además aseguró que tuvo que vivir el encierro y la cuarentena por culpa del coronavirus con el actor. Un infierno que recuerda con mucho dolor. "La gente veía cómo él me trataba, cómo era tan amoroso y detallista, en la final de Miss México mis compañeras se quedaron impactadas porque el hombre desabrochándome los zapatos, limpiándome los pies", recordó. En ese tiempo ella estaba encantada, hasta que dejó de estarlo no mucho después. "Fue una cosa traumática", comienza su testimonio. "Al estar tanto tiempo encerrado le cambió algo, se volvió más irritable, más manipulador y toda esta violencia que yo ya vivía se fue para arriba", relata sobre el tiempo que estuvieron sin poder salir de casa. "Era como si fuera mi culpa, mi responsabilidad las reacciones que él tenía y caí en una depresión horrible", contó con profundo dolor. Afortunadamente pudo salir de eso y ahora comparte un mensaje alentador para todas las mujeres, las que lo pasan o pueden llegar a pasarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ni una más. Es hora de que seamos más comprensivos, más humanos, más empáticos. No hay manera de saber lo que está viviendo y lo que está sintiendo otro ser humano. Nunca más hay que ser cómplices con nuestro silencio. No tengas miedo, no estás sola. Cuando tocan a una, respondemos todas", escribió en su perfil de Instagram. Mientras el que fuera actor de La mexicana y el güero sigue encarcelado y a la espera de juicio, nuevos testimonios como el de Jeanette siguen saliendo a la luz.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Sale a la luz el testimonio de otra ex de Eleazar Gómez: "Sufrí maltrato físico, sicológico y verbal"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.