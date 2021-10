Shakira y sus hijos se vuelven virales por su video del Mundial de Globos Shakira y sus pequeños, Milan y Sasha, han vuelto a derretir a sus fans con un nuevo video que en pocas horas se ha viralizado en redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir shakira baila IN DA GHETTO j balvin con hijos Credit: Shakira Instagram Shakira y sus pequeños, Milan y Sasha, han vuelto a derretir a sus fans con un nuevo video que en pocas horas se ha viralizado en redes sociales. Desde su casa en Barcelona, la familia también participó del Mundial de Globos que han ideado esposo, el futbolista Gerard Piqué, y el streamer Ibai Llanos. "Practicando para el Mundial de Globos de esta noche! World Cup Balloon… here we come!", escribió Shakira al compartir un video junto a sus pequeños jugando, mientras se oye a Piqué detrás a modo de árbitro. En el clip se oye a la colombiana bromear con su esposo. "No se entiende nada, hay que hablar con el que lo creó. Este juego tiene muchas reglas y no se puede hacer nada". El video de Shakira y sus pequeños en menos de ocho horas alcanzó más de 160,000 likes y casi 1.500 comentarios. "Qué hermosa familia Shaki, súper mamá", "qué inmensos", "muero de amorrr", le dijeron algunos en los comentarios. Shakira y Gerard Piqué 2021 Shakira y Gerard Piqué | Credit: Mezcalent El Mundial de Globos o Ballon World Cup es una idea desarrollada por Piqué y Llanos luego de ver un video viral de unos jóvenes que competían en su casa a golpear un globo para evitar cayera al suelo. En el torneo, quien deja que toque el suelo, pierde. Al ver el video, el futbolista y el streamer lanzaron este un proyecto que arrancó este jueves en el centro de convenciones de Port Aventura, al sur de Barcelona, y que se pudo ver en vivo y por el canal de Twitch. Cada partido es de solo dos minutos, y se disputan en duelos individuales, de uno contra uno. El ganador fue Perú. "Es una noche histórica. No me hubiera pensado nunca estar en un Mundial de Globos", dijo Piqué en la presentación del torneo, según reportó La Vanguardia. "Queremos que la gente se lo pase bien, es algo no visto jamás".

