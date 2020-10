"Tenemos fe de que todo va a estar bien": el coronavirus se cuela en el hogar de Sabrina Seara La actriz de la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY compartió la noticia este martes en sus redes sociales. "Esperamos que este proceso no se nos haga tan largo", expresó. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Solo en Estados Unidos el coronavirus SARS-CoV-2 ya ha infectado a casi 8 millones de personas. Una lista que no deja de crecer cada día con nuevos casos y en la que se encuentran varios famosos, ahora también Sabrina Seara y su esposo Daniel Elbittar. La actriz venezolana, quien interpretó el año pasado a Marcela Valencia en la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY, y su pareja dieron a conocer este martes a través de sus respectivas cuentas de Instagram que dieron positivo en la prueba de detección del virus. "Tengo dos días sintiéndome mal, Daniel también y hoy decidimos responsablemente hacernos la prueba del coronavirus. Primero se la hizo Daniel, a Dani le salió positivo. Obviamente me alerté, me asusté y fui a hacerme la prueba, que también me salió positivo", compartió Sabrina a sus más de dos millones de seguidores de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El test del hijo del matrimonio, Maximiliano, quien cumplirá 4 añitos el próximo mes, salió afortunadamente negativo, por lo que ambos actores ya están tomando todas las medidas necesarias para evitar que el niño también termine contagiándose. "Gracias a Dios él no tiene coronavirus. Ya estamos tomando las medidas necesarias para Dani y yo quedarnos en casa haciendo cuarentena y bueno esperamos que este proceso no se nos haga tan largo, tenemos fe de que todo va a estar bien", expresó Seara. La también actriz de la superserie El señor de los cielos aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de concientización a sus seguidores alrededor de esta enfermedad infecciosa. "Si ustedes están presentando síntomas, si se sienten mal, es muy importante que se hagan la prueba. No anden por ahí en la calle sintiéndose mal, por favor seamos responsables y si es positivo quédense sus 14 días en casa", pidió la estrella venezolana. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

