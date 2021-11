La actriz porno Sabrina Sabrok reveló que padece esquizofrenia: "Escucho voces" Sabrina Sabrok dijo que padece de esquizofrenia, una enfermedad mental con el que ha tenido que vivir casi toda su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sabrina Sabrok Sabrina Sabrok | Credit: Sabrina Sabrok/Instagram La popular modelo y actriz porno argentina Sabrina Sabrok, quien es también conocida por las más de 50 cirugías plásticas que se ha hecho en su cuerpo, reveló que padece de esquizofrenia. "Yo tengo una enfermedad que es la esquizofrenia, escucho voces y veo cosas, lo sobrellevo y estoy controlada, pero es algo que siempre está ahí, por eso quise hablar de esto en la canción que acabo de lanzar en plataformas digitales", reveló en una reciente entrevista con la revista mexicana TVyNovelas. "La esquizofrenia es una enfermedad mental que tengo desde niña y nunca he querido medicarme, prefiero estar así loca. Las reglas no son para mí, no me importa el qué dirán. No me gustó vivir como esclava de las drogas, recuerdo que me la pasaba todo el día atontada y la gente se aprovechaba de mi voluntad, cuando pude elegir por mí misma, decidí vivir con mi locura", aseguró. La exmodelo hasta ahora no había compartido su verdad públicamente. Solo las personas cercanas sabían de su enfermedad. "Siento lástima por la gente que me ha catalogado mal. Todo es mentira, es gente que vive engañada por los medios, por lo que sale por las noticias falsas, en realidad se hacen una idea de mí totalmente diferente", dijo. Sabrok, quien decidió retomar su carrera como cantante, se ha visto envuelta en una polémica por el contenido de su tema "Esquizofrenia". Por tanto, dijo en un comunicado que quería que su historia personal fuera escuchada para poder comprender sus canciones, según un reporte del diario mexicano Milenio. "Quise decirle a la gente lo que no sabe de mí, a veces la prensa dice cosas equivocadas entonces les digo que no se crean lo que les dicen. Todo el tiempo yo digo una cosa y en las notas sale algo completamente diferente y es lógico que me preocupe tanto que ahora que sale esta canción todo mundo cuente lo que quisiera, por eso mejor yo confieso todo lo que he vivido", indicó. La actriz de películas para adultos ha estado obsesionada con su aspecto físico y ha dicho que quiere hacerse todas las cirugías posibles hasta que la hagan lucir "artificial". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si me tengo que operar más, yo siempre ahí (estaré) con lo nuevo que hay", dijo este año en el programa Venga la alegría. "Siempre el doctor me dice 'tengo esto nuevo' y yo me lo hago". A pesar de todas las críticas recibidas, Sabrok sigue con su vida e intenta hacer oídos sordos. "Yo tengo 50 años. Yo ya pasé por las críticas más jodidas, me han inventado un chingo de cosas, me han dicho de todo. Ya estoy curada", aseguró.

