Sabine Moussier revela que su madre la engañó sobre su padre biológico Sabine Moussier revela que esta mentira la llevó a estar distanciada de su madre por mucho tiempo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante años, Sabine Moussier creyó que su padre era un hombre de origen alemán que radicaba en aquel país. Sin embargo, cuando la actriz tenía 30 años y estaba haciendo todo lo posible por encontrarlo, su madre le reveló que la había engañado. “Mi madre me decía que [mi padre] era alemán. La cosa es que cuando yo lo quería conocer, me dijo que no sabía que había pasado con él, pero que era maestro de alemán”, explicó Moussier al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). “Un día llega mi mamá y [me dice:] ‘Oye, ¿tienes cinco minutos?’. Entonces fue: ‘¿Qué crees? tu papá no se llama Jormin Kronz, tú no eres Kronz Moussier, tu acta de nacimiento es falsa’. Todo era falso”. RELACIONADO: ¿Dónde está la actriz Sabine Moussier? Image zoom Sabine Moussier graba actualmente en México la telenovela Me declaro culpable. Así, la intérprete de Sandra en la teleserie Médicos, línea de vida supo que su padre biológico era mexicano. Esta confesión ocasionó el alejamiento de su madre por muchos años. “ 'Tu papá vivía en Lindavista, ahorita no sé dónde está, él se llama Francisco Javier Fernández’. Claro que fue todo un shock para mí”, advirtió. “Es una madre maravillosa, que la respeto y admiro, que me hizo un gran ser humano”. Image zoom Agencia Mexico SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a lo anterior, la actriz encontró en el esposo de su madre, Rafael Rivero, a un padre sustituto. “Mi papá [Rafael Rivero], el que me cuidó, el que me enseñó a bailar, a manejar, con el que hacía carreritas, con el que jugaba desde luchitas y todo, porque éramos muy toscos, falleció hace un año”, explicó. “Cuando él murió para mí fue muy fuerte”. Sabine Moussier actualmente mantiene una relación con Francisco Javier Fernández. “No tengo nada en su contra, es un ser humano maravilloso”, concluyó.

