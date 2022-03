Sabine Moussier responde a romance con actor más joven que ella Desde hace unos días, se ha rumorado que Sabine Moussier está iniciando un romance con Josh Gutiérrez, quien es 19 años menor que la actriz. ¿Qué dice al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores de que Sabine Moussier, quien asegura estar viviendo un buen momento, tiene una nueva relación sentimental han estado presentes en los últimos días. De acuerdo con las especulaciones, la actriz estaría manteniendo una relación sentimental con su colega Josh Gutiérrez con quien comparte créditos en la telenovela próxima a estrenarse Corazón guerrero; el cual, tiene 34 años, mientras la famosa 53. Ante ello, ambos actores, quienes fueron interceptados por la prensa cuando salían juntos de Televisa, respondieron a los cuestionamientos al respecto. "¡¿Qué?!", reaccionó Moussier, con cara de sorprendida, ante la pregunta directa de la prensa de que si había un romance con el actor. "Dejen de inventar cosas". Por su parte, el intérprete de Teodoro Teo Vargas en el melodrama Te acuerdas de mí, también desestimó, con una sonrisa, este tipo de suposiciones. "Mira nada más [lo que dicen]. El la novela [si hay romance]", aclaró."No sé si sea por ahí". Sabine Moussier Sabine Moussier | Credit: Instagram Sabine Moussier SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los actores revelaron que estaban juntos porque se dirigían a una locación de su proyecto actual para grabar algunas escenas, pero nada más. Eso sí, dejaron claro que mantienen una buena amistad. Pero no dieron mayor importancia a las especulaciones. Josh Gutiérrez Josh Gutiérrez es Teo en Te acuerdas de mí | Credit: Instagram Te acuerdas de mí Desde que Sabine Moussier anunció su divorcio de Jorge Peralta, el padre de sus hijos, ha tenido otros romances, pero ha preferido mantenerlas en privado. Incluso, en alguna ocasión reveló que mantenía un intento de relación a distancia, pero no funcionó. Sin embargo, en diversas ocasiones ha mencionado que no está cerrada al amor, pero no ha encontrado una pareja con la que se comprometa sentimentalmente. Ahora, está concentrada en su carrera profesional y el cuidado de sus hijos. Además, hace unos meses dio a conocer que se había recuperado de las diversas enfermedades por las atravesó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sabine Moussier responde a romance con actor más joven que ella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.