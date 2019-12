Sabine Moussier pide públicamente una oración por la salud de su hijo La actriz ha compartido un mensaje lleno de preocupación en redes sociales donde pide a todos que recen por su hijo Paulo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A través de un mensaje en sus redes sociales Sabine Moussier ha compartido un tema muy personal que afecta a uno de sus hijos, Paulo. La actriz ha pedido a todos sus seguidores que por favor dediquen una oración a su niño debido a un problema de salud. Image zoom “Oh, Dios mío! Preocupadísima por la salud de mi hijo Paulo, le estaba diciendo de un tratamiento que vamos a hacer y no pude evitar ver que aún sintiéndose mal y enojado… ¡se vea hermoso! No pude dejar de compartir. Él va a estar bien pero les pido una oración para que sea muy pronto”, ha escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen muestra la carita seria, y preciosa, de su hijo, de 13 años, que no parece sentirse muy bien. La actriz de La Madrastra no ha dado más detalles, tan solo ha pedido el apoyo y el cariño del público que le ha sido entregado de inmediato. Los mensajes por parte de sus fans se han multiplicado correspondiéndola con esas oraciones que ha solicitado con gran preocupación. “¡Qué se mejore!”, “Fe y mucho amor”, “Oremos”, “El Señor lo bendiga”, dicen algunos de los comentarios. Esperamos de todo corazón una pronta recuperación de Paulo y que no sea nada grave. Le mandamos nuestros mejores deseos. Advertisement

Sabine Moussier pide públicamente una oración por la salud de su hijo

