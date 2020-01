¡Barack Obama lo hizo de nuevo! El expresidente de los Estados Unidos compartió en su cuenta de Instagram la lista de sus libros favoritos durante el año.

“Esto se está convirtiendo en una pequeña tradición muy divertida, espero que opinen lo mismo.”, aseguró el demócrata. “Porque aunque todos estemos envueltos en tanta cosa que nos tiene ocupados, ya sea trabajo, familia, vida social o voluntariados, el arte y la literatura mejoran nuestras experiencias de vida”.

Esta es una muestra de los títulos favoritos de Obama durante 2019: The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company, de William Dalrymple. Men Without Women, de Haruki Murakami. Girl, woman, Other, de Bernardine Evaristo. Lost Children Archive, de Valeria Luiselli. Lot: Stories, de Bryan Washington. Solitary, de Albert Woodfox. The Sixth Man, de Andre Iguodala. American Spy, de Lauren Wilkinson. Pachinko, de Min Jin Lee. How to Read the Air, de Dinaw Mengestu. Wolf Hall, de Hilary Mantel.

“Estos son los libros que hicieron que mi año brillara un poco más. La mayoría fueron publicados en 2019, aunque algunos son más antiguos pero yo los leí ahora. Espero que los disfruten tanto como yo”, comentó el esposo de Michelle Obama.

Entre sus últimas fotos publicadas, hay dos que arrasaron entre sus seguidores y ambas tienen alrededor de tres millones de likes cada una. La más reciente es una imagen del pasado que volvió locos a sus fans. Es una instantánea de él y su esposa cuando ambos eran muy jóvenes.

“Cuando llegué a Chicago era un joven veinteañero tratando de averiguar quién era. Fue allí donde encontré mi comunidad y mi misión en la vida”.

Aunque de momento esta romántica imagen del atardecer publicada por el popular expresidente con motivo de su aniversario con Michelle es la que lleva recientemente mayor número de me gusta:

Así felicitaba Obama al amor de su vida a pie de foto: “Como cantaban Los Beatles: It’s getting better all the time. ¡Gracias, babe, por estos increíbles 27 años juntos!”