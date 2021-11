¿Sabes cuál es el nombre de Ana Bárbara que le causó muchos problemas? Ana Bárbara sufrió una difícil situación a causa de cómo se llamaba y ahora deja al descubierto esta importante experiencia en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de hablar a detalle de los trastornos alimenticios con los que ha lidiado, Ana Bárbara decidió revelar otra situación personal que le también fue motivo de sufrimiento en la vida de la cantante. Se trata de su nombre real, Altagracia; el cual, se prestó a motivos de burla que le ocasionaban malestar. "Por muchos años fui la más chiquita por eso me decían Peque", en entrevista con Yordi Rosado (YouTube). "Gente muy cercana me dice Peque; entonces imagínate Altagracia y yo pequeñita, chiquita, toda así petite. Era raro mi nombre, entonces me decían muchas veces 'como Cómo te puedes llamar Altagracia si ni eres alta?', y casi me decían y sin gracia, fue un poco traumático", Entonces, le decía a mi mamá '¿por qué me pusieron Altagracia?'". La razón era que "mi abuelita, por parte de mi papá se llamaba Altagracia y por herencia, y preservar el nombre", se lo pusieron a la intérprete de "Bandido". Esto no era del agrado de la entonces niña y "por muchos años renegaba"de mi apelativo. Sin embargo, cuando creció de edad y estatura, poco a poco fue aceptándolo. Además, descubrió que en República Dominicana hay una Virgen muy querida y venerada que con el mismo nombre, que también le hizo apreciarlo. Ana Barbara SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya cuando me puse alta y no sé sin tan agraciada, pero por lo menos yo me sentía con gracia, digo: 'Bueno, pues ya dignificó el nombre?' y más por un regañadón que me puso mi papá, '¡cómo si es el nombre de mi mamá!'. Luego, ya cuando analizas el nombre, me empezó a gustar, me sentí ya Altagracia", confesó. "Y ahora soy feliz siendo Altagracia". De momento, Altagracia Ugalde Mota, mejor conocida como Ana Bárbara, está en su casa recuperándose tras haber dado positivo al COVID-19, tal como dio a conocer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Sabes cuál es el nombre de Ana Bárbara que le causó muchos problemas?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.