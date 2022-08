Las románticas vacaciones del hijo menor de Marc Anthony y Dayanara Torres con su novia Ryan Muñiz ha visitado con su novia Alexia Bobryk hermosas ciudades europeas, como Londres y Ámsterdam. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ryan Muñiz y su novia Alexia Bobryk Ryan Muñiz y su novia Alexia Bobryk | Credit: Alexia Bobryk/IG Ryan Muñiz, hijo menor de Marc Anthony y Dayanara Torres, está pasando seguramente las mejores vacaciones de su vida, y esta vez no en compañía de sus padres, sino de su novia, la joven Alexia Bobryk. Fue Alexia quien estuvo compartiendo fotos de su increíble viaje por Europa, donde han visitado hermosas ciudades como Londres y Ámsterdam. A los jovencitos se les ha visto muy enamorados, y aunque el hijo del salsero suele ser más discreto en sus redes sociales, su novia no dejó de expresar lo feliz que estaba junto a él, y compartió fotos besándose y dándose muchas muestras de cariño. La que no pudo dejar pasar por algo este momento fue Dayanara, quien evidentemente está más que feliz por su primogénito. "¡Qué bellos! ¡Disfruten!", comentó la exreina de la belleza en una de las imágenes. Fue el pasado mes de marzo cuando se conoció que Ryan estaba saliendo con una chica, de la cual entonces no se había revelado la identidad. Ahora sabemos que Alexia es canadiense y tiene pasión por los caballos, según ha dicho en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En más de una ocasión Dayanara ha expresado el amor que siente por sus hijos. "A esos niños yo los adoro, tienen un corazón increíble", dijo a People en Español. "Verlos como están ahora de grandes es mi trofeo".

