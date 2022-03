¡El hijo menor de Marc Anthony y Dayanara ya tiene novia! Y le ha dado un beso de película... Ryan Muñiz, de 18 años, está saliendo con una chica de la cual no ha sido revelada su identidad. ¡Y parece estar muy enamorado! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ryan y Marc Anthony Ryan y Marc Anthony | Credit: JB Lacroix/WireImage ¡Cómo ha pasado el tiempo! Resulta increíble que los hijos de Marc Anthony con Dayanara Torres ya sean unos hombrecitos. Y tanto es así, que el menor de los dos hijos fruto de la relación entre el salsero y la ex Miss universo ya tiene novia, con la que comparte en redes sociales. Pues sí, lo cierto es que Ryan Muñiz, de 18 años, está saliendo con una chica de la cual no ha sido revelada su identidad. ¡Y parece estar muy enamorado! El jovencito compartió una foto junto a su chica en sus historias de Instagram, donde aparecen muy acaramelados mientras se dan un beso. A la vez, Ryan capta el romántico momento con una selfie desde su celular, y la acompaña con el tema "The Perfect Girl". Ryan y su novia Ryan y su novia | Credit: xdamn_ramx/Instagram El joven no mostró la cara de su novia, por lo que no sabemos de quién se trata, pero es el primer amor que se le conoce al hijo de los puertorriqueños. Por su parte, su hermano mayor, Cristian Muñiz, quien ahora tiene 20 años y estudia arte en Nueva York, sí ha gritado su noviazgo a los cuatro vientos con Kylie Marco, con quien este año cumplió su tercer aniversario de novios. Marc Anthony Marc Anthony | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Al parecer, esta es la semana de sacar los romances a la luz pública, pues el padre de estos dos chicos tampoco escondió la nueva relación que aparentemente tiene. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de la bellísima modelo Nadia Ferreira, de 22 años, quien obtuvo el título de Miss Paraguay y con quien se le vio besándose y celebrando en un restaurante griego en la Ciudad de México.

