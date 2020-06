El actor Ryan Guzmán se disculpa con la comunidad afroamericana El mexicoamericano se disculpó por defender a su prometida, la también actriz Chrysti Ane, por usar insultos raciales en el pasado. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Ryan Guzmán pidió disculpas a la comunidad afroamericana por defender a su prometida luego de que resurgieran algunos videos donde la también actriz Chrysti Ane utiliza insultos raciales. El protagonista mexicoamericano de la popular serie 9-1-1 de la cadena Fox aceptó responsabilidad por sus declaraciones luego de ser señalado y criticado por su reacción. Aclaró también que él en lo personal no usa la palabra negro en un contexto discriminatorio. La palabra n....r, en inglés, es despectiva, un insulto dirigido a personas afroamericanas. “Sé que mis palabras y actos desconsiderados han herido a gente y me disculpo”, escribió en su cuenta de Instagram. “Realmente lo siento, me hago responsable completamente por mi actitud defensiva e ignorancia”. A través de un en vivo en sus redes sociales, el actor explicó que tiene amigos de varias etnias con los que se burla de los estereotipos. “Tengo bastantes amigos –negros, blancos, asiáticos, hindúes, lo que sea que son, coreanos – y nos burlamos cada quien de la otra raza todo el tiempo. Nos insultamos todo el tiempo. No nos molestamos para nada porque conocemos a la persona, porque sabemos quien es cada quien”, explicó. “Les doy el beneficio de la duda por el uso de los ‘insultos’. Debí decir que nos burlamos cada uno del estereotipo de los otros. Mis amigos, amigos negros me dicen que me vaya a cortar el césped o a saltar la frontera. Fuera de contexto eso puede parecer racista hasta el tope, pero yo sé que mis amigos no pretenden dañarme”. Image zoom Paul Archuleta/Getty Images Ane, por su parte, explicó en su cuenta de Twitter que cuando fueron grabados los vídeos ella salía con un hombre afroamericano y estaba sumergida en esa cultura, más no entendía el peso y significado real de la palabra. “Hice muchísmos amigos negros, escuché música que contenía insultos, veía comediantes negros que usaban la palabra libremente y me sentí aceptada por la comunidad”, escribió en un comunicado. La actriz también se disculpó con quienes se hayan sentido ofendidos por el uso de esa palabra en los vídeos y sus publicaciones en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de las disculpas, algunos de los compañeros de reparto del actor condenaron a la pareja. “No me gusta esa mie..a. Y nunca he sido de los que permite esa palabra a mi alrededor, dicha por ninguna persona que no sea negra”, comentó el actor afroamericano Rockmond Dunbar. “Es absolutamente inaceptable”. El actor Oliver Stark expresó que esa palabra pertenece a la comunidad afroamericana solamente y no está de acuerdo en que nadie que no sea de su comunidad la utilice, según NBC News. Guzmán, por su parte, aseguró que apoya a la comunidad afroamericana y utilizará esta experiencia como un aprendizaje para educarse sobre el tema.

