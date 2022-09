El actor Ryan Grantham condenado a cadena perpetua por matar a su madre La condena del intérprete de la serie Riverdale, de 24 años, incluye también su conspiración para matar al primer ministro canadiense Justin Trudeau. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Ryan Grantham ha sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad provisional hasta pasados 14 años. El intérprete de la serie Riverdale confesó que había matado a su madre y conspiraba para asesinar al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. La Corte Suprema de Columbia Británica de Vancouver le declaraba culpable este jueves de asesinato en segundo grado a su madre, Barbara Waite, de 64 años, a quien disparó en la nuca mientras tocaba el piano en marzo del 2020. Ryan Grantham Ryan Grantham | Credit: Andrew Chin/Getty Images En el juicio se dieron detalles escalofriantes de este asesinato. Como por ejemplo la grabación que hizo el joven con una cámara GoPro, del cuerpo sin vida de su progenitora. "Le disparé en la nuca. Momentos después, ella descubría que era yo", declaró Grantham, quien además confesó a la policía que después de este acto compró cerveza y marihuana y vio Netflix. Cubrió el cuerpo de su madre antes de ir a acostarse y al día siguiente colgó un rosario sobre el piano y encendió varias velas alrededor de ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta desgarradora confesión a la policía también aseguraba que poco después cargó su coche con tres pistolas, municiones, 12 cócteles molotov y otros elementos para dirigirse rumbo a Rideau Cottage, donde vive Trudeau en Ottawa, con la intención de acabar con su vida. Por su cabeza también pasó la idea de hacer un tiroteo masivo en el puente Lions Gate o la Universidad Simon Fraser. Pero, en cambio, decidió parar por el Departamento de Policía de Vancouver y entregarse: "Maté a mi madre", les dijo. En los meses antes de este atroz asesinato, Ryan estaba inmerso en una espiral de malos hábitos, abuso de marihuana y visualización de videos violentos llenándole de pensamientos suicidas e ideas homicidas que culminaron con este desenlace.

